Zašto su cijene stanova najpaprenije baš u Splitu? Evo što dodatno diže već enormnu cijenu

Po cijenama nekretnina prednjače dva najveća grada, Zagreb i Split, s tim da je Split skuplji iako je u glavnom gradu veća potražnja.

Prema podacima portala Nekretnine.hr, u listopadu je prosječna tražena cijena kvadrata stana u Zagrebu bila 3.642 eura, a u Splitu čak 5.315 eura. U oba grada prosječna cijena kvadrata u listopadu ove godine bila je petnaestak posto viša nego u istom mjesecu prošle godine.

Leži li razlog viših cijena nekretnina u Splitu samo u turističkoj privlačnosti grada, N1 je pitao Jasminku Biliškov, direktoricu agencije Biliškov nekretnine te dopredsjednicu Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK).

Mnogi odustaju od kratkoročnog najma

"Dosad su ljudi dosta kupovali stanove u Splitu zbog najma. Međutim, otkad je uveden zakon prema kojemu je potrebna suglasnost skoro svih stanara (njih dvije trećine prema Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, nap.a.) to lagano djeluje na promjene trendova. Dio ljudi sada će stanove davati u dugoročni najam, što je zapravo dobro", kaže Biliškov.

Mnogim stanarima stambenih zgrada nije ugodno kada netko tko inače ne živi u zgradi stvara buku. Ljeti je to posebno izražen problem u Splitu upravo zbog gostiju u kratkoročnom najmu.

"Manje stranih kupaca, sada više kupuju domaći"

Osim toga, kaže naša sugovornica, u posljednje vrijeme većina kupaca nekretnina u Splitu nisu strani državljani, što je donedavno bio trend.

"Gledamo li ovu i prošlu godinu, manje je stranih kupaca stanova. Vjerojatno je razlog tomu i nestabilna situacija u svijetu. U zadnje vrijeme javlja se znatno manje potencijalnih kupaca izvana kojih je ranije bilo najviše. Iz Njemačke ili Austrije, primjerice. Sada, ako ih ima, to su većinom Česi, Slovaci, Poljaci... Općenito je manje stranih kupaca. Sada najviše kupuju domaći."

"Nekretnina je najbolji čuvar novca"

Uglavnom je riječ o ljudima koji svoju zaradu od turizma, najčešće najma, žele pretočiti u još neku nekretninu.

"Ipak je to najsigurniji način da sačuvaju svoj novac - kupiti nekretninu pa je davati u dugoročni najam ili kratkoročni najam ako za to uspiju dobiti dozvolu, odnosno suglasnost. Nekretnine su najbolji čuvar novca. Na njoj možete malo zaraditi, možete malo i izgubiti, ali nikad nećete sve izgubiti. Dvije tri godine cijene su enormno rasle pa su pojedinci znali kupiti više stanova u još nedovršenim zgradama. Pa kada su bile dovršene, vrijednost tih stanova znatno se povećala", objašnjava vlasnica agencije Biliškov nekretnine.

S druge strane, dodaje, u Splitu je mladim obiteljima teško doći do nekretnine pa ako je kupuju, onda kupuju manje i jeftinije stanove.

Stari stanovi preskupi, a treba ih i renovirati

Što se tiče same ponude na tamošnjem tržištu nekretnina, Biliškov kaže da je u opticaju dosta starih stanova koji su jako skupi.

"Ljudi će radije kupiti novogradnju, ali nje nema previše jer je sve manje građevnih parcela. Split se u tom smislu praktički više nema gdje širiti. Zato kad kupuju, ljudi se radije odluče za novogradnju u onim dijelovima grada gdje se još nešto gradi, nego da kupe stari stan koji moraju renovirati. A renovacija je preko tisuću eura po kvadratu, što dodatno diže već enormnu cijenu. Zapravo bi cijene starih stanova trebale padati. Njihovi prodavatelji, ako ih žele prodati, morali bi spuštati cijenu", kaže.

"Prodajne cijene budu 15 do 20 posto niže"

I u Splitu su tražene cijene nekretnina znatno više od onih konačnih, prodajnih.

"Često su cijene istaknute u oglasima pretjerano visoke i na kraju ne prođu. Prodajne cijene budu 15 do 20 posto niže", ističe Biliškov.

Prodavatelji nekretnina u starom dijelu grada u pravilu traže između 4.000 i 5.000 eura za kvadrat.

"To je jako puno jer sve su to stanovi koje treba renovirati čime na kraju kvadrat izađe 6.500 do 7.000 eura", napominje.

U novogradnjama poput onih na Mejašima, cijene kvadrata su od 4.000 eura.

"U posljednje vrijeme cijene ipak stagniraju i smatram da je to opravdano", zaključila je Biliškov.