Zašto se pretjerano znojimo i kako to smanjiti?

Iako se pojačano znojenje često povezuje s visokim temperaturama, ono se može pojaviti i zimi, pa čak i kada nije vruće. Situacije poput vožnje javnim prijevozom mogu biti neugodne, osobito ako odjeća postane potpuno natopljena. Stručnjaci navode nekoliko razloga zbog kojih dolazi do pretjeranog znojenja te načina kako ga ublažiti.

Higijena kao osnova

Neugodan miris ne potječe izravno od znoja, već od bakterija koje se razmnožavaju na koži, osobito ako ona nije čista. Redovito i temeljito pranje tijela, s posebnim naglaskom na pazuhe, ključ je za sprječavanje neugodnih mirisa. Ako se ne koriste dezodoransi ili antiperspiranti, pravilna higijena postaje još važnija.

Pravilni izbor odjeće

Vrsta tkanine može značajno utjecati na količinu znojenja. Sintetički materijali poput poliestera zadržavaju toplinu i sprječavaju prozračivanje, dok prirodni materijali – pamuk, lan i svila – omogućuju koži da diše i smanjuju nelagodu.

Utjecaj prehrane

Ljuti začini i umaci, poput čilija ili senfa, mogu potaknuti rad termoregulacijskog sustava i izazvati pojačano znojenje. Isto vrijedi i za alkohol, jaku kavu te gazirana pića. Smanjenje unosa ovih namirnica može pomoći u ublažavanju problema.

Namirnice koje pomažu

Vitamin E doprinosi zdravlju kože i može smanjiti potrebu za znojenjem. Hrana bogata ovim vitaminom uključuje kikiriki, šparoge i suncokretovo ulje, pa njihovo uvrštavanje u prehranu može biti korisno.