Zašto se ne držimo novogodišnjih odluka?

Početak je nove godine, vrijeme kada mnogi od nas sjedaju, sanjaju i planiraju. Vrijeme je to novogodišnjih odluka, rituala kojima pokušavamo privući obilje, ljubav ili putovanja. Teretane se pune, termini kod nutricionista bukiraju, a knjižare bilježe porast prodaje. "Ova godina bit će moja godina", tiho je obećanje koje si dajemo dok Zemlja završava još jedan krug oko Sunca, piše Index.

No, unatoč početnom optimizmu, taj osjećaj nade često brzo izblijedi i zamijeni ga osjećaj praznine. Fraza "sljedeća će biti ta" postala je gotovo sinonim za lažna obećanja koja dajemo sami sebi.

Svakog siječnja milijuni ljudi odluče krenuti u teretanu, piti manje ili prestati s impulzivnom online kupovinom. No, već do veljače entuzijazam splasne, a većina tih dobrih namjera tiho nestane.

Odustajanja već na početku godine

Statistike su poražavajuće. Samo devet posto ljudi uspješno se drži svojih novogodišnjih odluka. Čak 23 posto odustaje već u prvom tjednu, a do kraja prvog mjeseca taj se broj penje na 64 posto. Aplikacija za trčanje i biciklizam Strava čak je identificirala drugi petak u siječnju kao "Dan odustajanja", kada većina korisnika napušta svoje ciljeve.

Istraživanje koje je proveo Forbes Health pokazalo je da namjera traje u prosjeku tek dva do četiri mjeseca. Znači li to da nam nedostaje snage, volje ili je u igri nešto mnogo veće?

Svijest se mora promijeniti prije ponašanja

Albert Einstein slavno je rekao: "Problem ne možemo riješiti na razini svijesti koja ga je stvorila." Zamislite osobu koja je godinama zaglavljena na poslovima koje mrzi i na kraju godine si obeća: "Sljedeće godine pronaći ću posao koji volim."

Iako je cilj važan, malo je vjerojatno da će uspjeti ako se prvo ne pozabavi temeljnim obrascima razmišljanja koji je uvijek vraćaju u toksična okruženja. Prava promjena počinje samosviješću i rješavanjem dubljih problema, poput nedostatka samopouzdanja, koji nas sprječavaju da postignemo ono što želimo.

Veliki ciljevi zahtijevaju dosljedno djelovanje koje nas gura izvan zone udobnosti i stvaranje novih navika. Umjesto da se fokusirate samo na ono što želite postići, usredotočite se na to tko želite postati. Najčešća pogreška je tretiranje odluka kao popisa zadataka, umjesto kao pozivnice da postanete nova, bolja verzija sebe. Prije nego što postignete bilo što u vanjskom svijetu, morate raditi na svom unutarnjem svijetu: uvjerenjima, navikama i emocijama.

Kako do promjene?

Kako onda postići stvarnu promjenu? Duboka transformacija zahtijeva sustavan pristup, a ne samo puko postavljanje ciljeva, prenosi Medium. Ovaj model u pet koraka može promijeniti način na koji pristupate svojim odlukama.

Kritička refleksija - Prije nego što postavite nove ciljeve, odvojite vrijeme za razmišljanje. Zapitajte se: "Što sam naučio prošle godine?" ili "Što sam naučio u posljednjem razdoblju?". Ključno je razumjeti zašto nešto želite. Što će vas dugoročno motivirati? Kako će vam taj cilj pomoći da postanete osoba kakva želite biti? Također, budite iskreni o svojim strahovima, uvjerenjima i navikama koje bi vas mogle sabotirati. Kritičko učenje - Učenje bez primjene samo je gomilanje informacija. Fokusirajte se na znanja koja vam mogu pomoći da napredujete. No, nemojte se zaustaviti na teoriji. Zapisujte ideje, razmišljajte o njima i odmah ih primjenjujte u praksi. Izgradite i osnažujuće strukture podrške, bilo da je riječ o treneru, mentoru ili partneru za odgovornost koji će vam pomoći prepoznati i prevladati izazove. Društveni diskurs - Razgovor o onome što učite umnožava utjecaj. Podijelite svoje napretke, izazove i uspjehe s nekim tko vas podržava. Takve razmjene drže nas prizemljenima i pomažu da apstraktno znanje prenesemo u stvarni svijet. Isplanirajte konkretne korake, razbijte velike ciljeve na manje, upravljive zadatke i pratite svoj napredak. A ako posrnete, nemojte odustati - samo nastavite dalje. Stopa primjene - Mnogi od nas provode previše vremena učeći, a nedovoljno djelujući. Čitamo knjige i pohađamo tečajeve, ali rijetko zastanemo kako bismo integrirali naučeno. Ključ promjene nije u beskonačnom planiranju, već u poduzimanju prvog koraka, čak i ako nije savršen. Izmijenjena stanja - Transformacija također znači njegovanje uma i duha. Prakse poput meditacije, vođenja dnevnika ili molitve mogu donijeti mir i jasnoću. One pomažu u upravljanju stresom i održavanju povezanosti sa svrhom. Promjena se ne odnosi samo na to da radite više, već da postanete svjesniji.

Neke od najčešćih novogodišnjih odluka su: prestanak konzumacije alkohola ili nikotina, vježbanje, dijeta, štednja, smanjenje vremena provedenog na mobitelu... Ako vam je nešto od navedenog i ove godine novogodišnja odluka, evo nekoliko savjeta kako da ne odustanete odmah na početku.

Kako smanjiti vrijeme pred ekranom

Platforme društvenih medija dizajnirane su tako da nas zadrže što dulje. Koriste automatsku reprodukciju videa, beskonačno skrolanje i stalne obavijesti. Možete stvoriti vlastiti "otpor" kako biste lakše kontrolirali vrijeme provedeno pred ekranom.

Koristite vremenska ograničenja na aplikacijama, deinstalirajte ih s telefona i koristite samo putem preglednika ili ih smjestite u mape kako biste dodali prepreku automatskom otvaranju. Smanjite i broj nepotrebnih obavijesti koje vas stalno mame da uzmete telefon u ruke.

Kako uštedjeti novac

Isti dizajn koji nas drži prikovanima za ekran potiče nas i na trošenje. Plaćanje jednim klikom i spremljeni podaci o kartici uklanjaju prepreke koje bi vas mogle natjerati da promislite. Okrenite igru u svoju korist.

Stvorite otpor trošenju tako da izbrišete spremljene podatke o karticama, pa ćete ih morati ručno unositi za svaku kupnju. Istovremeno, uklonite otpor štednji - postavite automatske prijenose na štedni račun na dan isplate. Postavite jasan cilj i pratite napredak, a svoje namjere podijelite s prijateljima i obitelji radi dodatne odgovornosti.

Kako se hraniti zdravije

Supermarketi su dizajnirani da nas potaknu na kupnju. Okruženi smo bojama, mirisima i promocijama koje nas lako odvuku od planiranog. Kako biste se tome oduprli, uvijek idite u kupovinu s popisom i držite ga se. Postavite si ograničenje za broj "poslastica" koje smijete kupiti i uvijek pažljivo uspoređujte akcijske cijene kako biste razumjeli njihovu stvarnu vrijednost.

Kako smanjiti unos alkohola

Iako su dugoročne zdravstvene koristi od smanjenja unosa alkohola dobro poznate, one često nisu dovoljna motivacija u svakodnevnom životu. Istraživanja pokazuju da su ljudima jači kratkoročni poticaji, poput uštede novca i izbjegavanja mamurluka.

Budući da je naviku lakše zamijeniti nego je potpuno ukinuti, pokušajte izmjenjivati alkoholna pića s bezalkoholnim alternativama. Napravite plan kako odbiti piće u društvu i prepoznajte svoje okidače. Novac koji uštedite iskoristite da se počastite nečim lijepim.

Ako nas išta može naučiti iskustvo neuspjelih odluka, onda je to ovo: zapisivanje savršenih ciljeva u siječnju neće donijeti promjenu ako prvo ne poradimo na svom unutarnjem svijetu. No, promjena je moguća. Odvojite vrijeme za razmišljanje o svom životu, preispitajte svoja uvjerenja i poduzmite male, ali dosljedne korake prema transformaciji.

Kako je jednom upitao jedan profesor filozofije: "Od svih godina koje ste proživjeli, koliko ste ih doista bili živi?" Ne težite savršenstvu, već napretku. Jer na kraju, cilj nije izbjeći statistiku onih koji odustaju do veljače, već postati dio onog malog postotka koji se odlučuje mijenjati - iz dana u dan.

