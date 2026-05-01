Zašto se na Praznik rada jede grah?

Prvomajski grah iz kotlića jedno je od onih jela koje u Hrvatskoj i regiji ima gotovo simboličan status - ne toliko zbog samog recepta, koliko zbog konteksta u kojem se jede. Miris dima, veliki kotlovi na otvorenom i redovi ljudi s tanjurima u ruci postali su neizostavan dio obilježavanja Praznika rada.

Kako je grah postao prvosvibanjski klasik

Praznik rada, koji se obilježava 1. svibnja, vuče korijene iz radničkog pokreta krajem 19. stoljeća i borbe za bolje uvjete rada. U mnogim europskim zemljama taj se dan brzo pretvorio u kombinaciju političkog i društvenog događaja - prosvjedi, okupljanja i, vrlo brzo, zajednički obroci.

Grah se u toj priči nametnuo gotovo logično. Riječ je o jeftinoj, zasitnoj i lako dostupnoj namirnici koja se može kuhati u velikim količinama bez prevelikih troškova. Upravo zato bio je idealan za sindikalna okupljanja i javne proslave, gdje je trebalo nahraniti velik broj ljudi, prenosi Index.

Tijekom 20. stoljeća, osobito u socijalističkim državama, podjela besplatnog graha postala je standardni dio proslave 1. svibnja. Gradovi, tvornice i sindikati organizirali su kuhanje u velikim kotlovima na otvorenom, čime je hrana dobila i dodatnu društvenu dimenziju - nije bila samo obrok, nego i simbol zajedništva i solidarnosti.

Zašto baš kotlić i otvorena vatra

Grah se može kuhati i kod kuće, ali "prvomajski" okus gotovo je nemoguće odvojiti od kotlića i vatre. Kuhanje na otvorenom ima i praktičan i simbolički aspekt. S jedne strane, omogućuje pripremu velikih količina hrane odjednom, što je ključno za javna okupljanja. S druge, stvara atmosferu druženja - ljudi se okupljaju oko vatre, razgovaraju i čekaju da jelo bude gotovo.

Kotlić daje i specifičan okus. Dim, lagano krčkanje i sporije kuhanje rezultiraju bogatijim, "dubljim" jelom nego kad se grah priprema na štednjaku. Upravo taj element čini razliku između običnog graha i onog koji se pamti s prvomajskih druženja.

Danas, iako se društveni kontekst promijenio, tradicija je ostala. Prvomajski grah i dalje se kuha u parkovima, na izletištima i u dvorištima, često više kao izgovor za druženje nego kao nužnost. No simbolika je i dalje tu - jednostavno jelo koje okuplja ljude i podsjeća na ideju zajedništva zbog koje je cijela priča i počela.