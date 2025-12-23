Zašto se na bočnom retrovizoru automobila nalazi isprekidana linija?

Iako svakodnevno koristimo bočne retrovizore u automobilu, mnogi vozači zapravo ne znaju što predstavlja isprekidana linija koja se nalazi na vanjskom rubu ogledala. Upravo taj sitan detalj ima važnu ulogu u povećanju sigurnosti tijekom vožnje.
Riječ je o takozvanom retrovizoru s dvostrukom zakrivljenošću. Isprekidana linija, otprilike na trećini površine, dijeli ogledalo na dva dijela – svaka površina ima drukčiju zakrivljenost. Zahvaljujući tome, vozač dobiva širi kut gledanja jer dodatna zakrivljenost vanjskog dijela ogledala smanjuje mrtvi kut. Na taj način vozači lakše prate promet iza sebe i u mrtvim kutovima, što pridonosi većoj sigurnosti pri promjeni trake i pretjecanju, piše N1.