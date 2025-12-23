Zašto se na bočnom retrovizoru automobila nalazi isprekidana linija?

Iako svakodnevno koristimo bočne retrovizore u automobilu, mnogi vozači zapravo ne znaju što predstavlja isprekidana linija koja se nalazi na vanjskom rubu ogledala. Upravo taj sitan detalj ima važnu ulogu u povećanju sigurnosti tijekom vožnje.

Riječ je o takozvanom retrovizoru s dvostrukom zakrivljenošću. Isprekidana linija, otprilike na trećini površine, dijeli ogledalo na dva dijela – svaka površina ima drukčiju zakrivljenost. Zahvaljujući tome, vozač dobiva širi kut gledanja jer dodatna zakrivljenost vanjskog dijela ogledala smanjuje mrtvi kut. Na taj način vozači lakše prate promet iza sebe i u mrtvim kutovima, što pridonosi većoj sigurnosti pri promjeni trake i pretjecanju, piše N1. Osim šireg vidnog polja, ovakvo ogledalo ima još jednu značajnu prednost: manju osjetljivost na zasljepljivanje. U vrijeme kada mnogi vozači neprimjereno koriste duga svjetla, odsjaj u standardnim ogledalima može ozbiljno smanjiti vidljivost. Dvostruka zakrivljenost omogućuje da vozač, unatoč jakom svjetlu koje dolazi straga, zadrži jasan pregled situacije na cesti. Dakle, mali detalj koji možda dosad niste primjećivali niti mu pridavali važnost ima velik utjecaj na sigurnost i udobnost tijekom vožnje.