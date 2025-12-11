Zašto oženjeni muškarci najviše varaju tijekom Božića?

Dok se većina ljudi priprema za blagdansku vrevu i obiteljska okupljanja, za neke oženjene muškarce Božić je idealno vrijeme za aferu, tvrdi Gweneth Lee, 57-godišnja žena koja sebe opisuje kao serijsku ljubavnicu. Svoje viđenje i savjete podijelila je s javnošću, otkrivajući zašto muškarci varaju baš u ovo doba godine, ali i na koje znakove partnerice trebaju obratiti pozornost.

Aranžman od kojeg svi imaju koristi?

Govoreći za Mail Online, Lee je objasnila kako ovakav aranžman često svima odgovara. Ona uživa u raskošnim večerama i darovima svojih bogatih ljubavnika, dok oni dobivaju seksualno zadovoljstvo koje im, kako tvrdi, nedostaje u braku.

Lee ističe da je u slučaju jednog od njezinih partnera, Philipa, od afere navodno profitirala i njegova supruga. "To znači da ona s njim radi stvari u kojima uživa - šeta njihove pse i igra obiteljske društvene igre - bez brige da će dan završiti u ulozi božice u spavaćoj sobi", izjavila je.

"Znam od svojih prijateljica - od kojih me neke, u šali, pitaju bih li bila voljna 'uslužiti' njihove muževe - da je vrlo rijetko željeti se i dalje 'ljuljati na lusterima' nakon 30 godina braka. Posebno za Božić - najstresnije doba godine za mnoge majke", dodala je.

Znakovi koji odaju prevaru

Lee je također upozorila na nekoliko jasnih znakova koji bi mogli ukazivati na to da partner ima aferu.

"Postoje očiti znakovi, poput toga da mu je telefon uvijek okrenut licem prema dolje. Ali i ako počne nositi bolje donje rublje i čarape. Oh, i ako se njegovo obično zanemareno međunožje iznenada pojavi dobro njegovano... to je klasičan znak", otkrila je.

Zašto oženjeni muškarci?

Na pitanje zašto se upušta u veze s oženjenim muškarcima, Lee objašnjava da ne traži klasičnu monogamnu vezu te da cijeni životni stil koji joj takvi odnosi omogućuju.

"Uvijek sam imala vrlo visok seksualni nagon. Običan, rutinski seks me jednostavno ne zadovoljava - žudim za uzbuđenjem i nepredvidljivošću, nešto što rijetko nalazite u dugotrajnim, monogamnim vezama", zaključila je, prenosi Index.