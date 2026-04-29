Zašto od 2027. više nećete moći platiti auto iznad 10.000 eura "na ruke"?

Što nova granica za gotovinu znači za kupce automobila? Od 2027. godine u EU-u vrijedi ograničenje od 10.000 eura, dok su u trgovini automobilima identifikacijske provjere obvezne već od 3.000 eura. To su ključne promjene koje donosi kupnja automobila u EU 2027. godine.

Od 10. srpnja 2027. stupa na snagu gornja granica za gotovinska plaćanja na razini cijele EU: plaćanja iznad 10.000 eura tada se više neće smjeti obavljati u gotovini. Ova regulacija posebno pogađa trgovinu automobilima, budući da su cijene novih, ali i mnogih rabljenih automobila, često iznad tog praga. Dok do sada nije postojala jedinstvena granica, nova uredba stvara jasne smjernice za trgovce i kupce, prenosi Fenix Magazin.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uvođenje ove granice trebalo bi pomoći u suzbijanju ilegalnih financijskih tijekova i sprječavanju pranja novca. Za trgovce to znači povećan organizacijski napor, jer će alternativni načini plaćanja, poput bankovnih transfera ili financiranja, postati primarni.

Provjera identiteta od 3.000 eura: Manje anonimnosti

Osim gornje granice, uredba donosi još jednu važnu promjenu: već kod gotovinskih plaćanja od 3.000 eura naviše, kupci moraju dokazati svoj identitet. Trgovci su dužni zabilježiti te podatke i čuvati ih najmanje pet godina. Ova mjera značajno smanjuje anonimnost kod većih transakcija i povećava transparentnost u platnom prometu. Za autokuće to znači dodatne administrativne zahtjeve i potrebu za obukom osoblja.

Razlike između kupnje kod trgovca i od privatne osobe

Nova pravila jasno razlikuju komercijalnu prodaju od privatnih transakcija. Dok kod kupnje vozila preko trgovca strogo vrijedi granica od 10.000 eura, privatna kupnja i dalje ostaje moguća bez fiksnog ograničenja za gotovinu – pod uvjetom da niti jedna od uključenih strana ne djeluje kao poduzetnik. Ova razlika mogla bi dovesti do toga da se kupci više okreću privatnim oglasima kako bi zadržali mogućnost plaćanja u gotovini.

Utjecaj na tržište i borba protiv kriminala

Dugoročno bi ove promjene mogle utjecati na ponašanje kupaca: dok će transferi i financiranja dobivati na značaju, gotovina će u komercijalnoj trgovini gubiti na važnosti. Istovremeno, nova uredba bi mogla ojačati povjerenje u trgovinu vozilima jer će strožim provjerama biti teže prikriti ilegalne aktivnosti poput utaje poreza ili financiranja terorizma.

Digitalizacija plaćanja postaje obveza

Kupnja automobila "na ruke" s debelim snopom novčanica kod ovlaštenih trgovaca postaje stvar prošlosti. Od 2027. godine digitalni trag novca bit će obvezan za svako vozilo skuplje od 10.000 eura, dok će svaka veća transakcija zahtijevati osobnu iskaznicu na uvid.