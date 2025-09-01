Zašto niste gladni? 11 razloga koji mogu ukazivati na zdravstvene probleme

Glad je prirodan znak da tijelu treba energija. No, ponekad taj mehanizam ne funkcionira kako bi trebao. Gubitak apetita može biti posljedica raznih stanja, od svakodnevnog stresa do ozbiljnijih bolesti. U nekim slučajevima riječ je o privremenom poremećaju, ali ponekad može ukazivati na zdravstveni problem koji zahtijeva pažnju. Ključ za povratak zdravog apetita leži u prepoznavanju i liječenju uzroka, prenosi Index.

Stres

Kada ste pod stresom, tijelo se ponaša kao da je pod prijetnjom. Luči adrenalin, koji ubrzava rad srca, ali istovremeno usporava probavu. Tako se glad privremeno potiskuje. Ako stres traje dulje, raste razina kortizola - hormona koji može pojačati žudnju za brzom i kaloričnom hranom, a apetit tada postaje nepredvidiv.

Prehlada i gripa

Kod prehlade ili gripe imunološki sustav oslobađa tvari koje pomažu u borbi protiv infekcije, ali nas istovremeno čine umornima, bezvoljnima i manje gladnima. Iako je prirodno jesti manje dok ste bolesni, blagi i hranjivi obroci, poput pileće juhe, mogu pomoći tijelu da se brže oporavi.

Trudnoća

Mučnina i povraćanje u trudnoći, osobito u prvom tromjesečju, mogu znatno smanjiti apetit. Iako je tijelu tada potrebna dodatna energija, trudnice često izbjegavaju jelo zbog nelagode. Male porcije blage hrane, poput krekera ili banana, mogu olakšati simptome.

Želučana viroza

Virusne i bakterijske infekcije probavnog sustava (gastroenteritis) uzrokuju mučninu, proljev i bolove, što prirodno smanjuje želju za hranom. Nakon povlačenja simptoma, preporučuje se unos jednostavne hrane, poput kuhanog krumpira, tosta ili riže.

Probavni poremećaji

Stanja poput sindroma iritabilnog crijeva, kolitisa ili Crohnove bolesti mogu povezati unos hrane s nelagodom. Bol, nadutost ili mučnina nakon jela često dovode do gubitka apetita. To se može poboljšati pravilnom dijagnozom i prilagođenom prehranom.

Anemija

Kod anemije tijelo nema dovoljno zdravih crvenih krvnih stanica koje prenose kisik. Zbog toga se javlja umor, slabost i manjak apetita. Terapija željezom ili vitaminima, ovisno o uzroku, može pomoći u povratku energije i normalne gladi.

Dijabetes

Nekontrolirani dijabetes može oštetiti živce koji upravljaju radom želuca. To stanje zove se gastropareza - probava se usporava, javljaju se mučnina i nadutost, a apetit slabi. Terapija uključuje promjene u prehrani i, po potrebi, lijekove.

Hipotireoza

Usporena štitnjača znači i usporen metabolizam. Osobe s hipotireozom mogu osjećati manjak gladi, ali se istovremeno debljati zbog slabijeg sagorijevanja kalorija. Terapija hormonima štitnjače obično vraća metabolizam u ravnotežu.

Migrena

Tijekom migrene javljaju se glavobolja, mučnina i osjetljivost na svjetlo i zvuk, a apetit često potpuno nestaje. Ponekad taj osjećaj traje i danima nakon napada. Lijekovi i hidratacija mogu pomoći u bržem oporavku.

Depresija

Depresija može potpuno ugasiti interes za hranom. Osobe nemaju volje za kuhanjem, a osjećaj gladi nestaje. Ako je gubitak apetita praćen lošim raspoloženjem, bezvoljnošću ili nesanicom, važno je potražiti stručnu pomoć.

Potres mozga

Kod potresa mozga često se javljaju mučnina, glavobolja i vrtoglavica, a ponekad i smanjen osjet mirisa. Sve to može uzrokovati gađenje prema hrani. Važno je potražiti liječničku procjenu i odmoriti se kako bi se tijelo oporavilo.