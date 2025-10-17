Zašto nije pametno jesti čokoladu prije spavanja

Zalogaj čokolade prije sna mnogima zvuči kao savršen završetak dana, no stručnjaci upozoravaju da bi vas ta navika mogla stajati mirnog sna.
Čokolada sadrži kofein i teobromin – prirodne stimulanse iz kakaovca koji povećavaju budnost i broj otkucaja srca. Tamna čokolada ima ih više od mliječne, pa konzumacija u kasnim satima može uzrokovati nemir, plitak san i poteškoće s uspavljivanjem.
Ni mliječna čokolada nije bezazlena: visok udio šećera može izazvati skokove i padove glukoze u krvi, što često dovodi do noćnih buđenja.
Ako ipak ne možete odoljeti slatkom zalogaju, pojedite najviše dvije kockice nekoliko sati prije spavanja, ili ih kombinirajte s proteinima – primjerice s jogurtom ili orašastim plodovima.
A još bolji izbor? Višnje, toplo mlijeko ili čaj – prirodni saveznici kvalitetnog sna.