FOTO I VIDEO Nove dvije svjetske medalje za Hrvatsku: Petra Uglešić i Maja Srhoj u polufinalu juniorskog SP-a

Nevjerojatna sportska tvornica zvana Taekwondo klub Marjan donijela je Hrvatskoj nove dvije medalje na Svjetskom juniorskom prvenstvu koje se održava u Uzbekistanu. Sjajne nastupe upisale su Petra Uglešić i Maja Srhoj, koje su s po četiri pobjede izborile plasman u polufinale i tako osigurale najmanje brončana odličja.

Petra Uglešić do medalje je stigla u kategoriji do 44 kilograma, a na putu do polufinala nanizala je četiri uvjerljive pobjede. Već u prvom kolu svladala je izvrsnu Korejku Yu Bin Kang s 2:0 u rundama. Prvu rundu dobila je 13:11, dok je druga završila prekidom zbog bodovne nadmoći pri rezultatu 13:1.

U drugom kolu Petra je nastavila u istom ritmu protiv Nurul Izzah Humaire, također slavivši s 2:0, ovoga puta po rundama 16:5 i 12:4. Ni Talijanka Virginia Lampis nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti, jer je članica Marjana i treći meč zaključila s uvjerljivih 2:0, nakon 16:5 u prvoj rundi i prekida u drugoj pri 19:7. Medalju je osigurala pobjedom protiv Tunižanke Abrar Joubeli, ponovno s 2:0, uz još jedan prekid u prvoj rundi (12:0) i sigurnih 9:3 u drugoj.

Za Petru Uglešić ovo je već šesto veliko odličje za Taekwondo klub Marjan na svjetskim i europskim prvenstvima. Bila je juniorska prvakinja Europe 2025. godine, kadetska prvakinja Europe 2023. i 2024. godine, svjetska kadetska prvakinja 2023. godine, a broncu je osvojila i na Europskom prvenstvu 2022. godine. Ujedno, ovo je i 12. velika medalja sestara Uglešić za Marjan na svjetskim i europskim prvenstvima.

Jednako impresivna bila je i Maja Srhoj u kategoriji do 68 kilograma. U prvom kolu pobijedila je predstavnicu Ujedinjenih Arapskih Emirata s 2:0, nakon prekida u prvoj rundi pri 14:1 i pobjede 5:2 u drugoj. U drugom kolu bila je bolja od Meksikanke Valerije Balcazar, također s 2:0, uz novi prekid 12:0 i uvjerljivih 11:1.

U osmini finala Maja je pokazala čvrstinu i mirnoću protiv Egipćanke Salme Abdalmeged Mahmoud te treći put slavila s 2:0, ovoga puta u znatno tvrđem meču, po rundama 1:0 i 2:1. U četvrtfinalu i borbi za medalju protiv Kineskinje Yuge Chen dominirala je od početka do kraja te sigurnom pobjedom 2:0, uz rezultate 7:1 i 9:0, otišla u polufinale.

Maji Srhoj ovo je četvrto veliko odličje u karijeri, nakon prošlogodišnjeg naslova juniorske prvakinje Europe, srebra mlađih seniorki na Europskom prvenstvu te još jednog srebra osvojenog 2023. godine.

Ovim dvjema medaljama Taekwondo klub Marjan stigao je do impresivne brojke od 156 svjetskih, europskih i olimpijskih medalja, još jednom potvrdivši sustavan i vrhunski rad u svim uzrasnim kategorijama.

Borbe hrvatskih predstavnica moguće je pratiti i uživo putem prijenosa s tri borilišta.

