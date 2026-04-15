Tafra uzvratio Olujiću: "Teze o jednopartijskom režimu su politički neutemeljene i štetne"

Zajednica utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman" oglasila se priopćenjem koje potpisuje njezin predsjednik Ivica Tafra, reagirajući na javne istupe Krunislava Olujića u kojima predsjednika Vlade i HDZ-a Andreja Plenkovića optužuje za navodno "uvođenje jednopartijskog režima". Iz Zajednice poručuju da su takve tvrdnje "politički neutemeljene i štetne za demokratski poredak".

U priopćenju Tafra Olujića prikazuje kao osobu koja je, kako navodi, u ključnim trenucima iznevjerila pravni poredak i ugrozila nacionalnu sigurnost. Posebno se osvrće na, kako kaže, "epski gnjev građanina Olujića", zamjerajući mu što predsjednika Republike Zorana Milanovića naziva "ustavobraniteljem", dok istodobno Vladu, saborsku većinu i predsjednika HDZ-a optužuje za uzurpaciju vlasti.

Prozivke zbog stavova o Milanoviću i sudbenoj vlasti

Tafra tvrdi da je pogrešno Milanovićeve istupe izvan ustavnih i zakonskih okvira predstavljati kao jačanje institucija, a obranu ustavnog poretka tumačiti kao napad na njih. U tom kontekstu dovodi u pitanje i Olujićevu, kako navodi, "moralnu poziciju", ustvrdivši da su njegove poruke o neovisnosti pravosuđa selektivne i politički motivirane. Posebno se osvrće na ranije Olujićeve stavove o Zlati Đurđević i Robertu Hranju. Tafra navodi da su oboje svojedobno predstavljani kao jamci institucionalne neovisnosti, dok danas, tvrdi, djeluju unutar stranačkih savjeta bliskih SDP-u. Time želi pokazati da se, prema njegovu stavu, iza poziva na neovisnost institucija zapravo krije politički interes.

Spor oko Ustavnog suda

Središnji dio Tafrina priopćenja odnosi se na izbor ustavnih sudaca. Odbacuje tezu da SDP mora imati većinu u Ustavnom sudu ili da se bez toga izbor ne bi smio provesti. Takav zahtjev, poručuje, nema uporište ni u Ustavu, ni u zakonima, ni u parlamentarnoj praksi, ni u biračkoj volji građana. Umjesto toga, Tafra poziva saborske zastupnike da ustavne suce biraju prema "stručnosti, znanju i moralnom integritetu", a ne prema političkoj podobnosti ili ucjenjivosti. Ističe kako Hrvatskoj trebaju "neovisni i neucjenjivi čuvari ustavnog poretka", a ne kandidati koji bi bili produžena ruka bilo koje političke opcije.

U priopćenju se kritizira i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, posebno zbog formule "dva nama, jedan vama", koju Tafra opisuje kao model političke podjele utjecaja pri izboru sudaca. Smatra da takav pristup ne odražava načelo trodiobe vlasti ni ustavne ravnoteže, nego pokušaj političkog podjarmljivanja Ustavnog suda.

Tafra pritom upozorava da bi blokiranje sustava radi političkih ciljeva bilo nedemokratsko te poručuje da se institucije ne smiju podređivati interesima, kako navodi, "raspadajućeg SDP-a".

Poziv zastupnicima

Na kraju priopćenja Zajednica utemeljitelja HDZ-a poziva Andreja Plenkovića, HDZ i sve saborske zastupnike, uključujući i oporbene, da pri izboru ustavnih sudaca odbace kriterije koje pripisuju Krunislavu Olujiću.

"Birajte ih po stručnosti, znanju, moralu, pa i po elementima svjetonazora koji vam se sviđa, ali birajte ih da budu neucjenjivi, samo to je u interesu hrvatskih građana", poručio je Tafra.