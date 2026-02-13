Zašto neki ljudi otvorene staklenke umaka okreću naopako?

Gotovi umaci za tjesteninu, pesto ili salsa praktično su rješenje za brzi obrok, no često se događa da se u otvorenoj staklenci nakon samo nekoliko dana u hladnjaku pojavi plijesan. To dovodi do nepotrebnog bacanja hrane, no postoji jednostavan trik kojim se svježina umaka može znatno produljiti, prenosi Index.

Kako spriječiti stvaranje plijesni

Ryan Allen, gurman koji stoji iza bloga The Cooking Duo, objašnjava da se otvaranjem staklenke narušava sterilno okruženje u kojem se umak nalazio. Zrak koji ulazi u staklenku sa sobom nosi mikroorganizme koji se prirodno nalaze u svakoj kuhinji.

"Kada je hrana industrijski obrađena i hermetički zatvorena, ona je zapravo zaštićena od vanjskog svijeta. Te su staklenke dizajnirane da budu stabilne jer mikroorganizmi ne mogu ući. Čim ih otvorite, sadržaj izlažete svemu što se nalazi u vašoj kuhinji, vidjeli vi to ili ne", pojasnio je Allen. Dodao je kako su spore plijesni posebno agresivne i privlači ih gornji sloj umaka izložen zraku.

Trik s okretanjem staklenke

Rješenje je, prema Allenu, vrlo jednostavno: nakon otvaranja i korištenja, staklenku treba zatvoriti i u hladnjak spremiti okrenutu naopako, na poklopac. Iako se time nećete riješiti mikroorganizama koji su već ušli, poremetit ćete uvjete koji su plijesni potrebni za rast.

"Spremanjem staklenke naopako, površina koja je bila izložena zraku sada je pritisnuta uz poklopac. Tamo ima znatno manje kisika, a plijesni je kisik potreban za rast. U osnovi joj otežavate život", objasnio je. Dodatna je prednost što se na ovaj način ostaci umaka slijevaju prema poklopcu pa ih je lakše iskoristiti do kraja.

Na što treba paziti?

Ovaj trik najbolje funkcionira za gušće umake i namaze koji neće iscuriti. "Ovo posebno dobro djeluje za umake na bazi rajčice, koncentrat rajčice, pesto, salsu i gušće curry umake. Idealno je za sve što je dovoljno gusto da zadrži oblik, a ne da se prelijeva", rekao je Ryan.

Ipak, naglasio je da metoda nije svemoguća i da je i dalje potreban oprez. "To je način da se produlji iskoristivost namirnice, a ne dozvola da je čuvate neograničeno. I dalje morate paziti na miris, teksturu i sve vidljive znakove kvarenja", zaključio je.