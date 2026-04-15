Poznata TV voditeljica iz BiH pronađena mrtva

UZenici je danas, 15. travnja, u stanu pronađeno tijelo Alme Huskić (48), dugogodišnje novinarke Radio-televizije Zenica, potvrđeno je iz Uprave policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Kako je izjavila glasnogovornica Uprave policije MUP-a ZDK-a Lejla Ekinović, policijski službenici odmah su po prijavi izašli na mjesto događaja, a u tijeku su istražne radnje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Na mjestu događaja pronađeno je beživotno tijelo ženske osobe H.A., rođene 1978. godine. Očevid su obavili pripadnici Sektora kriminalističke policije. Nakon završetka očevidnih radnji i poduzimanja drugih potrebnih mjera i radnji, moći ćemo potvrditi više informacija, uključujući i točan uzrok smrti", kazala je Ekinović za RadioSarajevo.

Alma Huskić bila je gotovo trideset godina zaposlena na RTV-u Zenica, gdje je tijekom karijere prošla put od novinarke-suradnice do urednice. Dugi niz godina obnašala je dužnost urednice Revijalnog programa Televizije Zenica te bila članica Informativne redakcije, prenosi Zenica.blog.

Policijski očevid nije utvrdio nasilnu smrt

Sektor kriminalističke policije Ministarstva unutarnjih poslova Zeničko-dobojske županije završio je očevid u stanu u zeničkom naselju Blatuša, u kojem je danas pronađeno tijelo novinarke Radio-televizije Zenica A. H., rođene 1978. godine - potvrdila je Feni glasnogovornica Uprave policije MUP-a ZDŽ Lejla Ekinović.

Radi se o novinarki Almi Huskić, koja već skoro tri desetljeća radi u toj televizijskoj kući.

- Očevidnim radnjama nisu utvrđene ozljeda na tijelu koje bi upućivale na zaključak da je smrt nastupila nasilnim putem. Po nalogu dežurnog županijskog tužitelja Tužiteljstva ZDŽ, bit će e obavljena i obdukcija tijela, koje je pronađeno oko 12.15 sati. Obdukcija će, vjerojatno, biti obavljena u tijeku sutrašnjeg dana, kada bismo trebali imati utvrđen i točan uzrok smrti - najavila je glasnogovornica Ekinović.