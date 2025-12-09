Zašto Leonardo diCaprio uvijek skriva lice u javnosti?

Leonardo DiCaprio (51), jedan od najpoznatijih glumaca na svijetu, proglašen je "Zabavljačem godine" prema izboru magazina TIME. No unatoč slavi koju je stekao već u ranim dvadesetima nakon uloge u filmskom megahitu "Titanic", DiCaprio priznaje da bi najradije nestao iz javnosti.

"To je ravnoteža koju pokušavam održati cijeli svoj odrasli život, i još uvijek nisam stručnjak za to. Moja jednostavna filozofija je – pojavi se samo kad imaš što reći ili pokazati. U suprotnom, nestani koliko god možeš", rekao je.

Kako kaže, od samih početaka karijere pitao se: "Kako da imam dugu karijeru? Volim ovo što radim, a čini mi se da je najbolji način da potraje – maknuti se ljudima s očiju."

Zato ga rijetko viđamo u javnosti bez kape i maske, koje su postale njegov zaštitni znak još od pandemije. Čak ni na raskošnim događanjima, poput vjenčanja Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez, nije se odrekao svog omiljenog rekvizita – šešira duboko navučenog preko lica, piše Showbuzz.

No kada je riječ o promociji njegovih filmova, DiCaprio ipak ostavi šešir i masku po strani.

Slavu je stekao još 1997. ulogom Jacka Dawsona u "Titanicu", no popularnost tog razmjera doživio je kao šok.

"Prije Titanica nisam imao pojma što sve dolazi s time. Svi su mi govorili: 'To je najveći film ikad', a ja nisam razumio što to znači", prisjetio se u jednom ranijem intervjuu.