Zašto je USKOK Mikulića požurio uhititi u lovu? Objašnjenje je prilično jednostavno

Šef državnih inspektora, HDZ-ov Andrija Mikulić, uhićen je jučer po nalogu Uskoka, a vlada ga je razriješila dužnosti na zatvorenom dijelu sjednice. Kako doznaje Index, Mikulić, inače strastveni lovac, priveden je dok je boravio u lovištu u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Prema informacijama koje je danas objavio Index, istražitelji Uskoka požurili su s uhićenjem jer se Mikulić nalazio blizu granice s Bosnom i Hercegovinom te su strahovali da bi bijegom u susjednu državu mogao izbjeći privođenje.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon uhićenja prebačen je u Zagreb, gdje je uz njegovu prisutnost do kasno u noć trajala pretraga doma i automobila, dok mu istražitelji danas pretražuju i ured.

Za što ga se tereti?

Uskok je izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe zbog sumnji povezanih s aferom nezakonitog zakapanja otpada. Podsjetimo, u istoj su aferi početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek te nekoliko osoba osumnjičenih za nepropisno odlaganje medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija u Hrvatskoj.

Osim povezanosti sa slučajem odlaganja otpada u Gospiću, Mikulić je, neslužbeno doznaje Index, pod istragom i zbog aktivnosti vezanih uz jedan kamenolom u Zagorju.