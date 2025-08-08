Zašto je prvi ortodontski pregled najbolje obaviti već u 7. godini života?

Pravo vrijeme za početak fiksne ortodontske terapije razlikuje se od djeteta do djeteta, no jedno je sigurno: ne treba čekati do tinejdžerske dobi da bi se obavio prvi pregled.

„Ako niste sigurni kada je trenutak za prvi ortodontski pregled, najbolje je da ga napravite ranije. Pregled ne znači odmah terapiju, ali znači da smo na vrijeme otkrili ako je terapija potrebna“, savjetuje dr. sc. Željana Matošić, autorica preporuka.

Većina djece kreće s fiksnom terapijom tek u 11-13. godini

Iako se fiksni aparati najčešće postavljaju u kasnijem djetinjstvu, prvi pregled kod ortodonta preporučuje se već oko 7. godine. Tada je moguće pravovremeno uočiti i riješiti potencijalne probleme u razvoju zuba i čeljusti.

Što ranim pregledom možemo otkriti?

rane znakove križnog zagriza, dubokog zagriza ili skeletnih anomalija

usporen ili nepravilan rast čeljusti

funkcijske smetnje poput nepravilnog disanja, gutanja ili govora

potrebu za ranom ortodontskom intervencijom koja može spriječiti kasnije, zahtjevnije zahvate.

Pravilan osmijeh počinje na vrijeme

Rani ortodontski pregled nije samo estetsko pitanje već utječe na pravilan razvoj lica, ispravno žvakanje, govor i disanje. Zato je preporuka stručnjaka jasna: ne čekajte prve trajne zube, posjetite ortodonta čim dijete navrši sedam godina.