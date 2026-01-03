Zašto je požar u Švicarskoj bio toliko poguban?

Istražitelji pokušavaju utvrditi kako i zašto se smrtonosni požar u baru na švicarskom skijalištu tijekom proslave Nove godine proširio tolikom brzinom.

Vlasti su jučer na konferenciji za novinare rekle da se čini kako su vatru u podrumu bara Le Constellation u Crans-Montani zapalile prskalice pričvršćene na boce šampanjca, koje su bile držane "preblizu stropu".

No ključno pitanje za istražitelje sada je kako je požar zahvatio prostor takvom silinom da je poginulo najmanje 40 ljudi, a 119 ih je ozlijeđeno, mnogi teško. Posebna se pažnja posvećuje i sigurnosnim standardima samog bara.

Dvije upečatljive fotografije

BBC je analizirao snimke koje su snimili preživjeli i svjedoci te razgovarao sa stručnjacima za protupožarnu sigurnost kako bi pokušao rekonstruirati što je pošlo po zlu. Na društvenim mrežama široko su se dijelile dvije upečatljive fotografije na kojima se vidi kako ljudi iznad glava nose boce šampanjca s upaljenim prskalicama, okruženi gomilom.

Na jednoj fotografiji vidi se kako se plamen počinje skupljati na stropu iznad ljudi koji drže pet takvih boca. Druga fotografija, snimljena iz bližeg kuta, prikazuje osobu s kacigom na glavi koja drži bocu s upaljenom prskalicom dok sjedi na ramenima druge osobe koja nosi masku Guya Fawkesa. Iskre s boce na toj snimci čine se još bližima stropu.

BBC je utvrdio da su fotografije snimljene nakon ponoći 1. siječnja, provjerom da ne postoje ranije verzije te usporedbom s javno dostupnim fotografijama bara Le Constellation, koristeći detalje poput uređenja prostora i prepoznatljivih cijevi. Također nije pronađen nikakav dokaz da su snimke manipulirane umjetnom inteligencijom.

Na drugim snimkama s večeri požara, koje je BBC potvrdio kao autentične, vidi se kako neki gosti snimaju plamen dok u pozadini odjekuje glasna klupska glazba. Na jednoj snimci dio ljudi počinje žuriti prema izlaznom stubištu uz povike.

Materijal na stropu bara

Državna odvjetnica kantona Valais Béatrice Pilloud kazala je u petak kako sve upućuje na to da je požar započeo zbog prskalica pričvršćenih na boce šampanjca koje su bile "preblizu stropu".

Istražitelji se bave i pitanjem materijala na stropu bara te je li bio u skladu sa sigurnosnim propisima. Dva stručnjaka za protupožarnu sigurnost izjavili su za BBC da materijali vidljivi na fotografijama i snimkama Le Constellationa nalikuju tzv. "egg box" pjeni, vrsti zvučno-apsorbirajućeg materijala izrađenog od poliuretana (PU).

Na fotografiji na kojoj se vide boce podignute u zrak, plamen je vidljiv upravo na dijelu stropa prekrivenom materijalom nalik pjeni. Poliuretanska pjena često se prije ugradnje tretira protupožarnim sredstvima kako bi se koristila kao izolacija buke u tvornicama i zabavnim prostorima. No ako nije tretirana, može biti izuzetno zapaljiva.

"Jednom kada se zapali, poliuretanska akustična pjena može pokazati vrlo brzo širenje plamena zbog velike površine, uz stvaranje gustog, otrovnog dima, što značajno ubrzava razvoj požara i smanjuje vrijeme za bijeg", rekao je dr. Peter Wilkinson sa Sveučilišta Loughborough.

Profesor Edwin Galea sa Sveučilišta u Greenwichu upozorio je da se učinkovitost protupožarnog tretmana na poliuretanskoj pjeni s vremenom može smanjiti. Švicarske vlasti zasad ne mogu potvrditi koja je vrsta pjene korištena u baru niti je li bila u skladu sa sigurnosnim standardima.

Flashover

Na konferenciji za novinare dužnosnici su govorili o pojavi tzv. "flashovera" u baru. Profesor Galea objasnio je da se radi o trenutku kada se vrući plinovi podignu do stropa, dosegnu kritičnu temperaturu i gotovo trenutačno zapale cijeli prostor.

Prema riječima Michaela Klippela, stručnjaka za protupožarnu sigurnost sa Sveučilišta ETH u Zürichu, "preživljavanje nakon flashovera izuzetno je malo vjerojatno".

Izlazi iz bara

Istražitelji će se baviti i izlaznim putevima u baru, koji se prostire na dvije razine - prizemlje i podrum. Smatra se da je požar izbio u podrumu, gdje su snimljene i sporne fotografije. Na snimkama se vidi kako ljudi pokušavaju ugasiti vatru prije nego što pokušaju pobjeći iz podruma uskim stubištem.

Profesor Galea upozorio je da stubišta mogu postati smrtonosna uska grla, gdje ljudi posrću i bivaju pregaženi. Dodao je da, čak i ako postoje drugi izlazi, ljudi u panici i u nepoznatom prostoru najčešće pokušavaju izaći putem kojim su ušli.

Dužnosnici su potvrdili da je u zgradi postojao više od jednog izlaza, ali su dodali kako trenutačno "ne mogu reći" je li izlaz za nuždu u vrijeme požara bio otvoren ili zatvoren.

Državni vijećnik kantona Valais Stéphane Ganzer napomenuo je: "Ne postoji samo jedan izlaz, iako se čini da je u trenutku požara većina ljudi izašla kroz glavni ulaz. No riječ je o javnoj zgradi. Ona je očito bila opremljena izlazom za nuždu."

Prskalice na bocama korištene i ranije

Pilloud je novinarima rekla da su ispitani vlasnici bara, kao i osobe koje su uspjele pobjeći iz požara. Vlasnik bara rekao je lokalnim medijima da je objekt u posljednjih deset godina bio pregledan tri puta te da je sve bilo učinjeno u skladu s propisima.

Istražitelji analiziraju i druge snimke iz tog lokala. Jedna snimka koju je BBC pronašao pokazuje da su se prskalice na bocama koristile u baru još 2024. godine. Na njoj se vide žene s prepoznatljivim kacigama kako nose boce s prskalicama do gostiju, nakon čega ih skidaju i toče piće.

Snimka je objavljena na YouTubeu u svibnju 2024. na računu @ConstellationCransMontana, iako nije moguće sa sigurnošću utvrditi kada je točno snimljena.