Zašto gradonačelnik Banje Luke svako malo ide u Hrvatsku?

Gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković ponovno je ovih dana završio u fokusu javnosti nakon što je priveden na graničnom prijelazu Stara Gradiška. Hrvatska policija privela ga je jer je odbio pregled prtljage, što je, ako to zatraže policajci, obveza pri graničnoj kontroli.

"Kriv sam jer sam Srbin i pravoslavac"

Stanivuković je, nakon što je pušten, izjavio da je na granici priveden "jer je Srbin i pravoslavac".

"Nazovimo stvari pravim imenom. Ispada da sam kriv jer sam Srbin i pravoslavac, jer sam posjetio Liku, Dalmaciju, Baniju i Kordun i bio na Svetosavskoj akademiji (u Gračacu)", kazao je Stanivuković pred novinarima koje je pozvao nakon povratka u Banju Luku. Zbog govora u Gračacu u kojemu je uz ostalo veličao tzv. Republiku Srpsku krajinu, Stanivuković je ranije morao platiti kaznu od 700 eura.

Posljednji slučaj privođenja na granici otvorio je i pitanje zašto Stanivuković tako često prelazi hrvatsku granicu te ima li policija i neke sumnje oko njegovih putovanja, budući da mu redovito pregledava automobil.

Naravno, u putovanjima kao takvima ne mora biti ništa sporno, no zanimljivo je da gradonačelnik Banje Luke vrlo učestalo prelazi granicu, čak i sada kada je, kako sam tvrdi, na meti nepotrebnog maltretiranja hrvatske granične policije, prenosi Index.

Koje razloge učestalih putovanja navodi Stanivuković

Ako se izdvoje njegove vlastite izjave iz medija u Republici Srpskoj i regiji, vidi se da on kroz različite nastupe nudi nekoliko ključnih objašnjenja za svoje česte prelaske hrvatske granice.

Prije svega, Stanivuković tvrdi da su njegova putovanja u pravilu tranzitna i vezana uz odlazak u druge europske zemlje. U više navrata navodio je da ide ili se vraća iz gradova poput Budimpešte, što implicira da Hrvatsku koristi kao najkraću kopnenu rutu prema Europskoj uniji.

Uz to, naglašava da putuje zbog poslovnih i političkih obveza izvan Bosne i Hercegovine, odnosno kontakata koje ima kao političar. Iako rijetko navodi konkretne sastanke, inzistira da su putovanja redovna i sastavni dio njegova angažmana. U nekim izjavama spominje i da putuje "privatno i službeno", odnosno da su mu odlasci različitog karaktera.

"Ako mi 13 puta niste našli ništa sporno, zašto 14. put?"

Drugi element koji stalno ističe jest učestalost putovanja. Sam tvrdi da je u kratkom razdoblju granicu prešao više od deset puta, a učestale kontrole dovodi u pitanje. "Ako mi 13 puta niste našli ništa sporno, zašto 14. put?", rekao je u jednom od istupa, naglašavajući da mu tijekom ranijih pregleda ništa nije pronađeno.

U istom kontekstu opisivao je i kako izgledaju kontrole na granici, tvrdeći da su detaljne i ponavljaju se iz puta u put. Naveo je da mu policija pregledava vozilo, stvari i osobne predmete, a spominjao je i preglede uz pomoć službenih pasa za otkrivanje droge i drugih zabranjenih supstanci.

Posjeti srpskoj zajednici u Hrvatskoj

Treći razlog koji navodi odnosi se na povremene boravke u Hrvatskoj. Spominjao je posjete područjima poput Like, Dalmacije, Banije i Korduna, kao i sudjelovanje na događajima povezanim sa srpskom zajednicom, uključujući Svetosavsku akademiju u Gračacu.

Istodobno, velik dio njegovih istupa zapravo se odnosi na objašnjenje problema koje ima na granici, a ne na same razloge putovanja. Stanivuković je u više navrata tvrdio da su česta zadržavanja i pretresi politički motivirani te ih povezuje s odnosom prema Srbima ili prema njemu osobno kao političaru iz Republike Srpske.

Odbio pregled prtljage i bio priveden

No, upravo posljednji slučaj pokazuje i drugu stranu tih incidenata. Stanivuković je priznao da je odbio pregled prtljage i to jer, kako je rekao, nije želio ponovno prolaziti kroz istu proceduru. Time je, prema objašnjenju policije, prekršio pravila granične kontrole, što je bio neposredan razlog privođenja.

Kada se iz svih njegovih izjava izdvoje konkretni razlozi, Stanivuković svoje česte odlaske objašnjava kombinacijom putovanja prema Europskoj uniji, političkih i poslovnih obveza, povremenih posjeta događajima u Hrvatskoj te, kako sam navodi, privatnih i službenih razloga.