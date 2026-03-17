Zašto bi danas svi trebali nositi zeleno? Dan svetog Patrika postao je globalni fenomen

Na današnji dan časti se sv. Patrik

Dan svetog Patrika, koji se obilježava svake godine 17. ožujka, jedna je od najpoznatijih i najveselijih svetkovina na svijetu. Iako potječe iz Irske i ima dugu tradiciju staru više od tisuću godina, danas se slavi globalno – od Dublina do New Yorka, pa čak i u mnogim europskim gradovima. Izvorno je riječ o vjerskom blagdanu posvećenom sv. Patriku, zaštitniku Irske, koji je, prema predaji, donio kršćanstvo na otok.

U Irskoj je ovaj dan dugo imao prvenstveno religiozni karakter. Obitelji bi ujutro odlazile na misu, a tek kasnije slijedilo bi slavlje. Zanimljivo je da su sve do 1970-ih irski zakoni zabranjivali rad pubova na Dan sv. Patrika, što danas zvuči gotovo nezamislivo s obzirom na reputaciju ovog blagdana. Tek kasnije, osobito od 1995. godine, irska vlada počinje aktivno promovirati ovaj dan kao turističku atrakciju, pretvarajući ga u višednevni festival koji u Dublin svake godine privuče više od milijun posjetitelja.

Jedan od najprepoznatljivijih simbola Dana sv. Patrika svakako je zelena boja. Na taj dan ljudi nose zelenu odjeću, ukrašavaju gradove zelenim svjetlima, a poznate svjetske znamenitosti poput rijeka i zgrada često se simbolično “oboje” u zeleno. No zanimljivo je da izvorna boja povezana sa sv. Patrikom zapravo nije bila zelena, nego plava – zelena je s vremenom prevladala zbog povezanosti s irskim krajolikom i nacionalnim identitetom.

Tijekom 18. i 19. stoljeća zelena postaje simbol irskog nacionalnog identiteta, osobito u vrijeme borbe za neovisnost, pa se ta boja prirodno prenijela i na proslavu Dana sv. Patrika.

Postoji i jedna zabavna narodna legenda: vjeruje se da nošenje zelene boje čini osobu “nevidljivom” za leprechaune – male irske vilenjake koji, prema priči, vole štipati ljude koje mogu vidjeti. Zato se danas često u šali kaže da ćeš dobiti “štipanje” ako na taj dan ne nosiš nešto zeleno.

Posebno mjesto u simbolici ima djetelina. Prema legendi, sv. Patrik je koristio djetelinu s tri lista kako bi ljudima objasnio koncept Svetog Trojstva – Oca, Sina i Duha Svetoga. Danas je djetelina jedan od glavnih znakova irskog identiteta. Pronalazak rijetke djeteline s četiri lista smatra se znakom sreće, a ta “četvrta” latica simbolizira upravo tu dodatnu dozu sreće ili božanske milosti. Zanimljivo je i da je rekord u broju listova na jednoj djetelini postavio Japanac Shigeo Obara, koji je pronašao primjerak s čak 18 listova.

Neizostavan dio irskog folklora je i leprechaun – mali, bradati vilenjak odjeven u zeleno s velikim šeširom. Prema legendi, riječ je o postolaru koji svoje zlato skriva u lončiću na kraju duge. Ako ga netko uspije uhvatiti, mora mu ispuniti tri želje u zamjenu za slobodu. Upravo zbog te priče, na Dan sv. Patrika često se organiziraju igre za djecu, poput traženja skrivenih novčića, što dodatno pridonosi veseloj atmosferi.

Uz bogatu simboliku, Dan sv. Patrika poznat je i po dobroj hrani, piću i glazbi. Tradicionalna jela poput slanine i kupusa često se nalaze na stolovima, a slavlje prati irska folk glazba, ples i, naravno, poznato irsko pivo i viski. Zanimljivo je da se na taj dan korizmeni post simbolično prekida, što dodatno naglašava svečani karakter blagdana.

Danas Dan svetog Patrika nije samo religiozna svetkovina, već i proslava irske kulture, zajedništva i veselja. Bilo da ga slavite u Irskoj ili negdje drugdje, najvažnije je uhvatiti njegov duh – malo zelene boje, puno smijeha, dobre glazbe i možda, uz malo sreće, pronaći vlastitu “djetelinu s četiri lista”.