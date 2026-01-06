Zaruke u "Ljubav je na selu"? Jedna osoba sprema poseban prsten za kraj romantičnog putovanja: 'To me šokiralo!'

Romantična putovanja u 'Ljubav je na selu' bliže se kraju, a posljednji zajednički dani donose iskrenost bez filtera. Jedni parovi već razmišljaju o budućnosti, drugi se tek sada pitaju jesu li se možda prevarili u vlastitim očekivanjima.

Dok neki započinju jutra doručkom u krevetu i zajedničkim željama koje žele ostvariti, neki se suočavaju s pitanjem koje su izbjegavali do zadnjeg trenutka - je li ovo prijateljstvo ili ipak nešto više? A kad su emocije na tankom ledu, svaka šala može postati iskra nove svađe.

Ankica i Robert ponovno će načeti temu njihova odnosa, a ona će mu zamjeriti i potpunu nezainteresiranost za njezin život. A na Braču, taman kad se učini da su Miljana i Dejan našli zajednički jezik, sve će poremetiti nova svađa zbog koje će Miljana druženje napustiti sama.

Željko i Nada pokušat će definirati svoj odnos, a na red će doći i važna pitanja. Idilično je i kod Ksenije i Josipa Đ. koji planiraju velike stvari za budućnost. Tomislav će priznati da mu itekako odgovara Vikičina vrckava energija, a Dottie i Josip u Rovinju neće štedjeti na poljupcima.

A dan prepun uzbuđenja dodatno će začiniti jedna posve neočekivana gesta - jedna će osoba iz džepa izvaditi prsten.

„To me šokiralo“, ovaj će dar izazvati pravu nevjericu.

O čemu je riječ i što se dogodilo, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu', večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.