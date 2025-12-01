Zaručio se bivši hajdukovac

Ljubavnu sreću Ljubičić je dočekao u godini koja mu je donijela i profesionalni iskorak. Nakon zapažene sezone u austrijskom LASK-u, početkom godine ostvario je transfer u Bundesligu, potpisavši za Union Berlin.

Romantična objava brzo je privukla mnoštvo čestitki navijača i kolega, koji su mladom paru poželjeli puno sreće u zajedničkoj budućnosti.