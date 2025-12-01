Close Menu

Zaručio se bivši hajdukovac

Zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu
Hrvatski nogometaš Marin Ljubičić, bivši igrač Hajduka i trenutno član njemačkog Union Berlina, s pratiteljima je podijelio radosnu vijest, zaprosio je svoju dugogodišnju partnericu Anđelu.Na Instagramu je objavio seriju fotografija koje prikazuju romantičan trenutak prosidbe. Na krovu zgrade, s pogledom na grad, nogometaš je kleknuo ispred impresivnog aranžmana u obliku srca napravljenog od crvenih ruža. Kratkom porukom „Paaaa… Rekla je DA!!!“ otkrio je da je odgovor bio potvrdan.Objavljene fotografije bilježe iznenađenje i emocije njegove sada zaručnice, blještavi zaručnički prsten te nekoliko zajedničkih kadrova para nakon prosidbe.

Ljubavnu sreću Ljubičić je dočekao u godini koja mu je donijela i profesionalni iskorak. Nakon zapažene sezone u austrijskom LASK-u, početkom godine ostvario je transfer u Bundesligu, potpisavši za Union Berlin.

Romantična objava brzo je privukla mnoštvo čestitki navijača i kolega, koji su mladom paru poželjeli puno sreće u zajedničkoj budućnosti.

 

 
 
 
 
 
Pogledajte ovu objavu na Instagramu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objavu dijeli Marin Ljubičić (@marinljubicic90)

