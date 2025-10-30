Zaručili se Sanja i Sead iz MasterChefa!

Sanja Cukon i Sead Bojić, par koji se upoznao u MasterChefu, objavio je zaruke.

''Došao je taj dan, danas ću zaprositi Sanju, ona to ne očekuje'', rekao je Sead na početku videa kojim su na Instagramu potvrdili zaruke.

Sead je pred Sanju kleknuo dok je ona mislila da snimaju reklamu i kad je vidjela prsten, vrisnula je i rasplakala se od sreće te je rekla ''da''., piše Dnevnik.hr.

"Bože, koliko ste dragi i lijepi zajedno, rasplakala sam se od emocija'', ''Divno, sretno, baš sam navijala za vas od prvog trenutka kada ste objelodanili da ste skupa'', ''Sretni uvijek bili'', neke su od brojnih čestitki koje su dobili.