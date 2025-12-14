Zaručila se poznata hrvatska pjevačica

Nina Kraljić na društvenim je mrežama objavila da se zaručila, podijelivši emotivnu poruku u kojoj se osvrnula na izazovno razdoblje kroz koje je nedavno prošla, ali i na odnos koji, kako kaže, doživljava kao svoj dom i "mirnu luku".

"Zaručila sam se…"

"Zaručila sam se za osobu koja zovem svojim mužem u srcu i glavi već podosta dugo", napisala je Nina Kraljić u objavi.

Dodala je i kako su oni koji je poznaju svjesni da iza nje stoji težak mjesec: "Oni koji me znaju znaju da sam prošla ovaj mjesec kroz vrlo nepravedno i ludo razdoblje."

"Intuicija nikad ne laže"

U nastavku je poručila da su je okolnosti potaknule na rast i promjenu perspektive: "Ali kada se takve stvari dese, to su najveće odskočne daske za rast i zahvalnost uz podsjetnike da intuicija nikad ne laže."

Posebno je istaknula zahvalnost ljudima koji su joj bili oslonac: "Ponajviše sam shvatila u kolikoj mjeri sam sretna i zahvalna na svjetlim ljudima, bezuvjetne ljubavi, puni obostranosti, jasnoće i poštenja."

Kraljić je u objavi naglasila i važnost okruženja te osobnih granica: "Kao da me sam svemir odmakne od svega što ne sjaji iskrenim sjajem", poručila je, dodajući: "Blagoslov je znati da je sve energija i da je pažnja na okruženje spiritualna higijena."

"Ono što nas dvoje imamo… Dom i mirna luka"

U emotivnom dijelu objave osvrnula se i na odnos sa zaručnikom: "Ono što nas dvoje imamo, Jan, nisam mislila da ću naći u ovom životu."

Opisala je i kakav su odnos izgradili: "Da ćemo kreirati dom u kojem nema teme o kojoj se ne priča, gdje nema svađa, gdje je zrak potpuno čisti i pozitivan, gdje si dajemo prostor i podršku za konstantan rast."

"Gdje smo i ljubav i obitelj i najbolji prijatelji, gdje je sve toplo", dodala je, zaključivši: "Jednostavno nema dovoljno riječi da opišem svoju zahvalnost nad onim što imamo – dom i mirna luka u punom smislu riječi."

Zvučna kupka i meditacija na dan zaruka

Nina Kraljić otkrila je i da su dan obilježili na sebi svojstven način: "Održali smo danas zvučnu kupku iako nismo nikome rekli vijesti, ali baš je bilo posebno voditi meditaciju. Bila je i sama transformativna."

Objavu je zaključila porukom: "Za ljubav i svjetlost!"