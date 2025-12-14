Close Menu

Zaručila se poznata hrvatska pjevačica

"Kao da me sam svemir odmakne od svega što ne sjaji"

Nina Kraljić na društvenim je mrežama objavila da se zaručila, podijelivši emotivnu poruku u kojoj se osvrnula na izazovno razdoblje kroz koje je nedavno prošla, ali i na odnos koji, kako kaže, doživljava kao svoj dom i "mirnu luku".

"Zaručila sam se…"

"Zaručila sam se za osobu koja zovem svojim mužem u srcu i glavi već podosta dugo", napisala je Nina Kraljić u objavi.

Dodala je i kako su oni koji je poznaju svjesni da iza nje stoji težak mjesec: "Oni koji me znaju znaju da sam prošla ovaj mjesec kroz vrlo nepravedno i ludo razdoblje."

"Intuicija nikad ne laže"

U nastavku je poručila da su je okolnosti potaknule na rast i promjenu perspektive: "Ali kada se takve stvari dese, to su najveće odskočne daske za rast i zahvalnost uz podsjetnike da intuicija nikad ne laže."

Posebno je istaknula zahvalnost ljudima koji su joj bili oslonac: "Ponajviše sam shvatila u kolikoj mjeri sam sretna i zahvalna na svjetlim ljudima, bezuvjetne ljubavi, puni obostranosti, jasnoće i poštenja."

Kraljić je u objavi naglasila i važnost okruženja te osobnih granica: "Kao da me sam svemir odmakne od svega što ne sjaji iskrenim sjajem", poručila je, dodajući: "Blagoslov je znati da je sve energija i da je pažnja na okruženje spiritualna higijena."

"Ono što nas dvoje imamo… Dom i mirna luka"

U emotivnom dijelu objave osvrnula se i na odnos sa zaručnikom: "Ono što nas dvoje imamo, Jan, nisam mislila da ću naći u ovom životu."

Opisala je i kakav su odnos izgradili: "Da ćemo kreirati dom u kojem nema teme o kojoj se ne priča, gdje nema svađa, gdje je zrak potpuno čisti i pozitivan, gdje si dajemo prostor i podršku za konstantan rast."

"Gdje smo i ljubav i obitelj i najbolji prijatelji, gdje je sve toplo", dodala je, zaključivši: "Jednostavno nema dovoljno riječi da opišem svoju zahvalnost nad onim što imamo – dom i mirna luka u punom smislu riječi."

Zvučna kupka i meditacija na dan zaruka

Nina Kraljić otkrila je i da su dan obilježili na sebi svojstven način: "Održali smo danas zvučnu kupku iako nismo nikome rekli vijesti, ali baš je bilo posebno voditi meditaciju. Bila je i sama transformativna."

Objavu je zaključila porukom: "Za ljubav i svjetlost!"

