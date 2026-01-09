Zaručila se naša poznata manekenka: "Zauvijek i uvijek. P.S. Volim te"

Hrvatska manekenka i influencerica Elena Dizdar (27) objavila je radosnu vijest koja je brzo obišla društvene mreže – zaručila se za svog dugogodišnjeg partnera Sandyja Bogovca, također modela. Romantična prosidba dogodila se na egzotičnom Baliju, gdje par provodi početak 2026. godine.

Elena je zaruke potvrdila objavom na Instagramu, gdje je podijelila seriju fotografija s pješčane plaže. Na glavnoj fotografiji pozira u zagrljaju zaručnika koji je ljubi, dok se u prvom planu jasno vidi zaručnički prsten na njezinoj lijevoj ruci. Objavu je popratila kratkom, ali emotivnom porukom:

„Zauvijek i uvijek. P.S. Volim te.“

Uz fotografije je dodala i romantični citat:

„Dokle god sunce zalazi i mjesec se uzdiže, ti si onaj kojeg želim u svim svojim sutrašnjicama.“

Vijest je u vrlo kratkom roku prikupila tisuće lajkova i čestitki, a u komentarima su se javili brojni kolege iz modnog svijeta, influenceri i poznata imena s domaće scene.

Zaruke je potvrdio i Sandy Bogovac, koji je na svom profilu objavio fotografije s Balija te dao do znanja koliko je sretan zbog nove životne etape s Elenom.

Par se upoznao na snimanju jedne modne kampanje, a već gotovo četiri godine su zajedno i, kako su ranije govorili u intervjuima, dijele strast prema putovanjima, sportu i jednostavnom načinu života. Iako privatni život uglavnom drže podalje od javnosti, ovoga su puta odlučili sreću podijeliti sa svojim pratiteljima.

Detalji vjenčanja zasad nisu poznati, no sudeći po reakcijama javnosti i atmosferi s Balija, jedno je sigurno – Elena i Sandy započeli su novu godinu u najljepšem mogućem tonu.