Zaručila se bivša HRT-ova voditeljica: 'Dok sam se okrenula prema njemu, već je kleknuo'

Nekadašnja voditeljica i novinarka na HRT-u Nikolina Ćosić doživjela je značajne promjene u svom životu. Prije gotovo godinu dana donijela je važnu poslovnu odluku - napustila je televizijski svijet, a sada nas je iznenadila još jednom važnom vijesti - zaručila se! Kako ekskluzivno doznaje Story, njezin partner Marko Stjepanek, s kojim je tri godine u vezi, zaprosio ju je na romantičnim Karibima.

'Bili smo u Dominikanskoj Republici na odmoru i jedan dan me u sobi dočekalo iznenađenje - latice, cvijeće i tri papira. Kako smo netom prije ulaska u sobu pričali o odličnoj usluzi u resortu, ušla sam i rekla: 'Marko, vidi, nešto su nam pripremili', misleći da je iznenađenje ostavilo osoblje hotela. Međutim, kada sam se približila, vidjela sam da je tekst na papirima na hrvatskom i dok sam se okrenula prema njemu, već je kleknuo. Naime, kad smo se upoznali, zezala sam ga da mi mora napisati 10 razloga zašto trebam biti s njim, na što je rekao da će ih napisati 100. Tijekom godina znao je u razgovoru nešto reći i dodati 'i to je razlog'. Ukratko, sve te razloge je spremao, zapisao na papire njih 99, a stoti je ugravirao na prsten. Iz moje perspektive bilo je to predivno iznenađenje, a iz njegove malo kompliciraniji pothvat jer je pokušao organizaciju dogovoriti s recepcijom, ali su se u izvedbi pogubili pa je prosidba bila dan nakon što ju je inicijalno planirao', otkrila nam je Nikolina koja je mladog vlasnika IT tvrtke BitHoot upoznala u izlasku.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

'Zanimljivo je da smo se upoznali u Zagrebu iako smo oboje iz Osijeka. Nekako se moje i njegovo društvo tu večeri našlo zajedno. Iako smo kliknuli na prvu, prošlo je nekoliko mjeseci prije nego što smo započeli vezu. Ono što sam na prvu primijetila i po čemu je odskakao od većine iznimni su maniri i vrlo zaštitnički, ali nenametljiv pristup prema meni. Takav je općenito prema ženama u svom životu, što jako cijenim. Najvažnije mi je što se uz njega osjećam potpuno prihvaćeno i mogu biti svoja. Iznimno je vrijedan i organiziran, što i mene motivira da budem takva. Smatram da smo vrlo dobar tim - ja sam sanjar i vječni optimist, često puna ideja i entuzijazma, dok je on realan i prizemljen pa pomaže da moje ideje dobiju jasnu strukturu i smjer. S druge strane, ja njemu pomažem da sagleda širu sliku i ponekad izađe iz strogo racionalnog okvira, zbog čega se lijepo nadopunjujemo', zaključuje Nikolina koja trenutačno uživa u fazi zaruka i ne žuri s vjenčanjem.

'Složili smo se da želimo prvo malo uživati u ovom razdoblju pa vjenčanje sigurno neće biti ove godine. Nikada nisam bila osoba koja je godinama unaprijed maštala o vjenčanju ili ga detaljno planirala pa nas tek čeka istraživanje i dogovor što zapravo želimo. Ono u što smo sigurni jest da ne bismo voljeli preveliko vjenčanje, nego nešto intimnije i u krugu nama najbliskijih ljudi', priznaje 32-godišnja Osječanka koja se prošle godine vratila u rodni grad.

Nakon što je šest godina provela na HRT-u, gdje je bila jedna od najmlađih članica redakcije Informativnog programa i gdje je preuzela ulogu voditeljice popodnevnog Dnevnika, odlučila je napraviti zaokret u karijeri. Iskustvo koje je stjecala kao novinarka sada koristi za vođenje PR-a u Orqi, a vodi i uređuje i podcast 'Vox Medicus' o medicinskim temama.