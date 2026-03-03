Zaronite u tisućljeća povijesti: Spektakularna izložba iz 'dubina Jadrana' stigla u Zagreb

U Lapidariju Arheološkog muzeja u Zagrebu svečano je otvorena izložba “Vrhovi dubina – podvodna baština Splitsko-dalmatinske županije”, projekt koji na suvremen i multimedijalan način predstavlja najvrjednije nalaze iz podmorja srednje Dalmacije.

Nakon velikog uspjeha u Splitu, gdje je izložbu razgledalo više od 10.000 posjetitelja, zagrebačkoj publici predstavljeno je više od stotinu originalnih artefakata – od prapovijesnih nalaza i antičkih amfora do srednjovjekovnih sidara, novovjekovnih brodoloma i olupina zrakoplova iz 20. stoljeća. Postav je dodatno obogaćen s pet novih eksponata te VR tehnologijom i podvodnim projekcijama koje posjetiteljima omogućuju doživljaj virtualnog zarona kroz tisućljeća povijesti.

Izložba je realizirana u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Splitu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Hrvatskim pomorskim muzejom u Splitu, a autori izložbe su Saša Denegri, Silva Kukoč i Ljubomir Radić.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je kako podvodna baština predstavlja snažan dio identiteta županije.

– Povijest na prostoru naše županije nije šutjela ni na kopnu ni u akvatoriju. Upravo zato sustavno ulažemo u zaštitu, očuvanje i prezentaciju podvodne baštine. Izložba je već predstavljena u Splitu, sada je u Zagrebu, a u lipnju ide u Zadar. Naš je cilj da “Vrhovi dubina” budu predstavljeni i u europskim metropolama – poručio je Boban, pozvavši građane Zagreba da podijele dojmove i preporuče izložbu.

Zamjenica gradonačelnika Grada Splita i inicijatorica projekta Matea Dorčić naglasila je kako je izložba rezultat višegodišnjeg rada na programima razvoja, zaštite i valorizacije pomorske baštine.

– Još 2021. godine pokrenuli smo novi pristup valorizaciji pomorske baštine kroz programe arheološkog turizma i oživljene povijesti. Ova izložba kruna je tog rada i zajedničkog truda stručnjaka, institucija i Splitsko-dalmatinske županije. Ponosni smo što je nakon Splita predstavljamo i u glavnom gradu, uz nove eksponate i dodatno obogaćen sadržaj – istaknula je Dorčić.

Izaslanica predsjednika Hrvatskoga sabora Danica Baričević naglasila je kako izložba podsjeća da se veliko bogatstvo hrvatske baštine ne nalazi samo na kopnu, nego i u dubinama mora.

– Na kopnu smo često svjesni koliko je baština bogata, osobito na prostoru od Splita do Solina, gdje gotovo svaki zahvat u prostoru otkrije slojeve prošlosti. Ova izložba snažno podsjeća da jednako vrijedno nasljeđe čuvamo i u dubinama našega mora. More je dio našeg identiteta, naše povijesti i svakodnevice, ono nas povezuje i čuva priče za buduće generacije. Zato je posebno lijepo večeras u Zagrebu vidjeti djelić Jadrana predstavljen kroz ovu izložbu – poručila je Baričević, čestitavši inicijatorici projekta Matei Dorčić, autorima i svim institucijama te zahvalivši Splitsko-dalmatinskoj županiji na potpori.

Ministrica kulture i medija dr. sc. Nina Obuljen Koržinek podsjetila je na međunarodni ugled hrvatske podvodne arheologije i važnost stručne suradnje u zaštiti baštine.

– Ove godine obilježavamo 25. obljetnicu UNESCO-ove Konvencije o zaštiti podvodne kulturne baštine, a Hrvatska je bila treća država u svijetu koja ju je ratificirala. Hrvatski arheolozi i stručnjaci svojim iskustvom daju važan doprinos razvoju najboljih praksi istraživanja, zaštite i prezentacije podmorskih lokaliteta. Ova izložba je važan dio promocije naše arheološke baštine, a posebna je vrijednost u tome što se naglašava model prezentacije i zaštite in situ te suradnja s ronilačkim centrima – kazala je ministrica, zahvalivši svim stručnjacima, roniocima i institucijama uključenima u projekt.

Izložba “Vrhovi dubina” još jednom potvrđuje kako Splitsko-dalmatinska županija sustavno razvija projekte koji povezuju znanost, zaštitu baštine i suvremenu prezentaciju, čime se podvodna kulturna baština hrvatskog Jadrana dodatno afirmira kao vrijedan dio nacionalnog i europskog identiteta.