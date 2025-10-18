Zaratilo se između Baby Lasagne i Vojka V? "Peče ga gu**ca zbog male kritike"

Baby Lasagna odgovorio je Vojku V koji se uvrijedio na Lasagnin komentar da s njim ne bi surađivao jer mu je "sirov".

"Općenito ovakve stvari izbjegavam i uopće me ne interesiraju, ali ste mi toliko preplavili inbox pitanjima u vezi ovih storyja jučer. Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika", rekao je Lasagna u videu koji je objavio na Instagramu.

