Baby Lasagna rekao da mu je Vojko V sirov. Pogledajte što mu je ovaj odgovorio

Tijekom gostovanja u emisiji RTL Direkt, Baby Lasagna govorio je o svojoj europskoj turneji te usporedio iskustva nastupa pred domaćom i stranom publikom.

U razgovoru s voditeljicom Mojmirom Pastorčić dotaknuo se i nešto opuštenijih tema. Na pitanje s kojim domaćim izvođačem nikada ne bi snimio duet, Lasagna je odgovorio bez previše razmišljanja:

„Možda s Vojkom V. Nikad nisam baš skužio tu njegovu spiku. Ne želim zvučati bezobrazno, ali ponekad mi je malo sirov“, rekao je.

Na taj komentar nije se dugo čekalo. Vojko V je ubrzo na svom Instagram profilu uzvratio kratko, ali jasno:

„Rađe bi bia sirov nego eurosong trash hahaha“, napisao je popularni Splićanin.