Zaprešić praktički osigurao novi naslov prvaka Hrvatske

Nakon odigranih utakmica 12. kola HEP SUPER HKL sasvim je izvjesno da je već pala odluka o novom-starom prvaku Hrvatske u klasičnom kuglanju. Bit će to Zaprešić, četvrti put uzastopno.

Naime, njegovi prvi pratioci Zadar i Mertojak posrnuli su kao domaćini, Zadar protiv novajlije u ligi, Frozy Zabok, a Mertojak protiv gradskog rivala Poštara, oba istovjetnim rezultatom 2:6, dok je Zaprešić u gradu na Dravi, Osijeku slavio sa 6:2.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Zadru i Mertojaku ostaje borba za drugu poziciju koja vodi na Europa kup.

Zadar je tu u prednosti budući sa dva boda više dočekuje Mertojak u svojim Mocirama.

Mertojak je ovaj put platio danak igre na dva kolosjeka, lige prvaka i prvenstva, suženog kvalitetnog kadra (nakon odličnog starta u sezonu Marka Jeličića radi zdravstvenih poteškoća izgubljen je za ovu sezonu), psiho-fizički napori ostavili su traga, očito je da je ekipa bez svježine, nedostatnog žara za borbu.

Sve to ne umanjuje dakako zasluženu pobjedu Poštara, po drugi put u sezoni, odigrali su odlično, superiorno pobjedom od 7:1 (3713:3585). Važni bodovi u borbi za opstanak u ligi, pobjeda protiv Osijeka u kuglani u Poljudu sljedeći vikend lansirala bi ih i prema gornjem dijelu tablice.

U Mertojaku sada trebaju "složiti glave", naći načina odmoriti načete igrače za finiš prvenstva, vratiti se na pobjednički kolosjek.

Pojedinačni rezultati Mertojak-Poštar:

A. Kovač - D. Bjelkić 0:1 (646:641, 1:3)

G. Pofuk - Lj. Žuljević 0:1 (579:639)

N. Muše - M. Kolić 0:1 (575:640)

M. Matić - T. Odrljin 0:1 (625:637)

I. Totić - A. Ratković 1:0 (574:573)

D. Dimitrovski - R. Ratković 1:0 (586:583)