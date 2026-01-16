Zaposlenike KBC-a ‘strefilo‘ kad su vidjeli koliku su plaću dobili, evo što se dogodilo

Čim se takne zaposlenicima bilo koje firme u bušte, ljudi polude kada vide da su primili manju plaću nego što su smatrali da trebaju dobiti ili su je do tada primali.

E, upravo se to dogodilo djelatnicima KBC-a Split, ne znamo koliko je njih "oštećeno", ali ako ćemo slutiti po njihovim telefonskim pozivima, koji su započeli od ranih jutarnji sati, ovog jutra, tamo negdje od 7.30, popriličan broj ljudi je zakinut na plaći. Kako kažu, nezadovoljni su i šokirani.

Njihov revolt, nezadovoljstvo i "gnjev" izazvao je dopis ravnateljstva KBC-a Split koji je upućen odjelima, zavodima i klinikama bolnice.

U tom dopisu je navedeno da će se u skladu s Kolektivnim ugovorom, Odlukom KBC-a od 31. srpnja 2024., te Uputom o evidenciji radnog vremena i obračuna plaće od 1. prosinca 2025. godine, radnicima kojima je priznato pravo na pokaznu kartu uskratiti naknada za prijevoz u mjesecu kada radnik koristi 10 ili više dana godišnjeg odmora, javlja Slobodna Dalmacija.

Iznimno, kada radnik godišnji odmor koristi u dijelovima kraćim od 10 dana, naknada za prijevoz za tekuću godinu uskratit će se za plaću iz prosinca tekuće godine, a koja se isplaćuje u siječnju iduće godine. Kako zaključuju iz ravnateljstva KBC-a, obzirom na sve navedeno, svim radnicima kojima tijekom 2025. godine nije uskraćena naknada za prijevoz, ista je uskraćena na plaći za prosinac 2025. godine.

E, ova i ovakva informacija sročena u dopisu svim šefovima klinika, zavoda i odjela izazvala je nevjericu i nezadovoljstvo među djelatnicima splitske bolnice, koji su za prosinac dobili tanje bušte.

Ravnateljstvo im je odgovorilo, jer su i njima djelatnici bolnice uputili podosta upita.

Slobodna je zamolila za komentar i Kristinu Bitangu, glasnogovornicu KBC-a Split.

- Sukladno odredbi čl 75. st. (24) Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama, ako zaposlenik ostvaruje pravo na naknadu troška mjesečne karte zbog korištenja godišnjeg odmora, zaposleniku se naknada troškova prijevoza neće isplatiti za jedan mjesec, i to onaj u kojem koristi pretežiti dio godišnjeg odmora.

Slijedom navedenog, KBC Split zaposlenicima koji ostvaruju pravo na naknadu troška mjesečne karte redovito isplaćuje navedenu naknadu za svaki mjesec neovisno o broju dana koje je radnik u tom mjesecu radio, bio na bolovanju ili koristio godišnji odmor, osim za jedan mjesec u godini u kojem je zaposlenik koristio pretežni dio godišnjeg odmora.

Za zaposlenike koji su pretežiti dio godišnjeg odmora koristili u prosincu, kao i one zaposlenike kojima u tekućoj godini prethodno nije bila uskraćena naknada troška mjesečne karte, predmetna naknada uskraćena je u prosincu. Riječ je o iznosima u rasponu od 30 do 146 eura, ovisno o mjestu prebivališta - napisala nam je u svom odgovoru Kristina Bitanga.

O ovom slučaju koji je po bolničkim odjelima uznemirio duhove upitali smo i splitskog odvjetnika, koji se između ostalog bavi i radnim pravom.

- Poslodavac može uskratiti putni trošak jedan mjesec u godini kada radnik koristi pretežiti dio godišnjeg odmora (misli se na 15 ili više radnih dana). Sve ostalo je svojevoljno umanjenje - pojasnio nam je odvjetnik.

Dakle, duhovi su se u bolnici u ovom slučaju nepotrebno uznemirili, jer je pojašnjenje jasno.

Onako, narodnim jezikom rečeno, ako neki djelatnik splitske bolnice ima, recimo 27 dana godišnjeg odmora, koje tijekom godine koristi u tri navrata, recimo po devet dana u travnju, srpnju i rujnu, njemu se neće ni u jednom od ta tri mjeseca umanjivati plaća za putni trošak. No, bušta će mu se umanjiti za svih 27 dana godišnjeg koji je iskoristio tijekom godine, i to u mjesecu u prosincu. Pa će i bušta za prosinac biti tanja.