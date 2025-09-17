Zaposlenici Sveučilišta u Kaliforniji tužili Trumpa, evo zašto

Koalicija od 21 sindikata i fakultetskih udruga, koja predstavlja više od 100.000 zaposlenika Sveučilišta u Kaliforniji, podnijela je u utorak tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa. U njoj tvrde da administracija nezakonito nameće “ideološku dominaciju” nad obrazovanjem, ugrožava radna mjesta uskraćivanjem istraživačkih potpora te prijeti kaznom od 1,2 milijarde dolara protiv UCLA-e.

Tužba je podnesena saveznom sudu u San Franciscu, a u njoj se navodi da su brze mjere vlade protiv UC sustava i UCLA-e u suprotnosti s ustavnim pravima zaposlenika na slobodu govora i pravičan postupak. Ministarstvo pravosuđa optužuje UCLA-u da nije dovoljno učinila kako bi suzbila antisemitizam na kampusu te traži reviziju sveučilišnih politika o zapošljavanju, prijemu, stipendijama, sportu, raznolikosti i rodnom identitetu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U tužbi se ističe i da je prekršen 10. amandman, budući da Trumpova administracija pokušava “prisilom” preuzeti upravljanje UC sustavom prijeteći uskraćivanjem 17 milijardi dolara godišnjeg saveznog financiranja.

Ovo je već druga neovisna tužba nastavnika i radnika UC-a protiv Trumpove administracije, s ciljem blokiranja rezova i pokušaja mijenjanja misije sveučilišta udesno, osobito u pitanjima rase, raznolikosti, LGBTQ+ zajednice i imigracije.

„Nećemo stajati po strani dok administracija pokušava uništiti jedan od najvećih javnih sveučilišnih sustava u zemlji i gazi akademsku slobodu na Sveučilištu Kalifornije,“ poručio je Todd Wolfson, predsjednik Američkog udruženja sveučilišnih profesora, jedne od organizacija koje su tužile.

Predsjednik UC-a James B. Milliken već je ranije ocijenio smanjenje potpora od više od 500 milijuna dolara i prijetnju kaznom kao “razornu” egzistencijalnu prijetnju sveučilištu, no do sada se administracija UC-a suzdržavala od pravne akcije.

„Radimo ovo jer administracija UC-a to još nije učinila,“ izjavila je Anna Markowitz, predsjednica Udruge nastavnika UCLA-e, objašnjavajući potez zaposlenika.