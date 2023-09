Započinje šesto izdanje projekta "I tebe se pita!": od 4. do 17. rujna pošaljite prijedloge malih komunalnih projekata

Projekt participativnog budžetiranja u Trogiru ulazi u svoje šesto uzastopno izdanje. Uključivanje građana u izradu proračuna Trogir je započe kao prvi grad u Dalmaciji i jedan od nekoliko u Hrvatskoj još 2018. i postavio tu demokratsku praksu kao standard koji je u posljednjih nekoliko godina preuzeo niz hrvatskih gradova. Trogir je za svoj projekt „I tebe se pita!“ dvije godine uzastopno bio izabran među top 50 najboljih svjetskih projekata participativne demokracije prema izboru Međunarodnog opservatorija za participativnu demokraciju (IOPD).

Od 4. do 17. rujna građani Trogira će moći poslati svoje prijedloge malih komunalnih investicija u svih devet mjesnih odbora. Potom slijedi financijska i tehnička evaluacija prijedloga te javne tribine po mjesnim odborima na kojima će građani imati priliku dati glas prijedlozima koje smatraju prioritetima. Izabrani prijedlozi ulaze u proračun za 2024. godinu, za što će se izdvojiti najveći iznos do sada. Umjesto 1,35 milijuna kuna (180.000 eura), ove godine budžet je 240.000 eura, i to po mjesnim odborima: Travarica 50.000 eura, Čiovo 35.000 eura, Grad 25.000 eura, Mastrinka 25.000 eura, Plano 25.000 eura te Žedno, Arbanija, Drvenik Veliki i Drvenik Mali po 20.000 eura. Fiksni iznos za svaki mjesni odbor je 15.000 eura, a varijabilni dio definiran je proporcionalno broju stanovnika nekog mjesnog odbora.

"Nama u Gradskoj upravi ovo je jedan od najdražih projekata jer njime brzo rješavamo konkretne, svakodnevne potrebe građana, susrećemo se uživo i razvijamo odnos povjerenja. Postali smo primjer dobre prakse u Hrvatskoj i to je na ponos svakome tko je sudjelovao, poslao prijedlog ili došao na tribinu. Građani najbolje znaju koje su potrebe njihove ulice i susjedstva i zato im se daje dio proračuna izravno na raspolaganje. Volio bih kada bi svi gradovi slijedili taj primjer, da se građani mogu uključiti u definiranje svoje svakodnevice češće nego jednom u četiri godine. Pozivam sve koji tradicionalno sudjeluju svake godine i one koji još nisu da se uključe idejom i dolaskom na tribinu", rekao je gradonačelnik Ante Bilić.

Obrada prijedloga trajat će do 6. listopada, a sredinom listopada krenut će javne tribine.

U dosadašnjih pet izdanja projekta „I tebe se pita!“ kumulativno pristiglo oko 1600 prijedloga malih komunalnih investicija, od čega je 150 izglasano i realizirano. Prosječno je na tribinama godišnje sudjelovalo 350 sudionika, a ukupno je u projekt utrošeno 6,6 milijuna kuna (882.600 eura) kojima su se sređivale zelene površine, javna rasvjeta, sanirale prometnice, postavljale kamere za nadzor javnih površina i slično.

Građani svoje prijedloge mogu predati javno i anonimno i to:

Osobno – ubacivanjem ispunjenog obrasca u označene kutije, koje će s obrascima biti postavljene na drugom katu Gradske uprave i na pisarnici u zgradi Holdinga

Putem e-maila – preuzeti obrazac na službenoj web stranici grada – pod Gradska uprava – Upravni odjeli – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije, pod kategorijom Obrasci (https://trogir.hr/gradska-uprava/upravni-odjeli/upravni-odjel-za-komunalno-gospodarstvo-i-investicije/), ispuniti ga i dokument poslati na mail itebesepita@trogir.hr, s predmetom maila „I tebe se pita”.

Putem online obrasca – dostupnog na ovoj poveznici: https://trogir.hr/participativno-budzetiranje/.

Poštom – preuzeti isprintani obrazac na drugom katu Gradske uprave, u predvorju Holdinga (ili na službenoj web stranici grada i isprintati ga), ispuniti i poslati s naznakom „I tebe se pita” na adresu Trg Ivana Pavla II, br.1/II, 21 220 Trogir.