Započinje Božićna čarolija na Kampusu! Bogat program studentskog adventa zagrijat će srca splitskih studenata

Adventsko vrijeme u Splitu ni ove godine neće proći bez bogatog programa Adventa na Kampusu. Organizatori ovog čarobnog događaja, Studentski centar Split (SCST), Studentski zbor Sveučilišta u Splitu (SZST), Sveučilište u Splitu i Turistička zajednica Grada Splita, udružili su snage kako bi stvorili nezaboravno iskustvo za sve posjetitelje.

Advent na Kampusu službeno će otvoriti svoja vrata u petak 1. prosinca u 20:00 sati, a posjetitelji će odmah biti uronjeni u bajkovitu atmosferu raskošno uređenog prostora ispred Zgrade triju fakulteta koji će zablistati u blagdanskom sjaju zahvaljujući tisućama svjetlećih lampica, božićnih ukrasa i šarenih dekoracija.

Studentski centar Split pripremio je gastronomsku ponudu koja će zadovoljiti sva nepca. Raznovrsni štandovi nudit će tradicionalne blagdanske delicije poput kobasica, fritula i drugih slatkih poslastica, a advent neće proći ni bez kuhanog vina. Uz mirisne zalogaje, posjetitelji će moći uživati u bogatom programu na glavnoj pozornici.

Na pozornici će se smjenjivati izvođači različitih žanrova, a za nezaboravnu atmosferu na otvaranju zadužena je grupa Best. Narednih dana će nastupiti Magazin, Dreamers Band, grupa Euforia, Antoniette, klapa Cambi, studentski zborovi, tamburaši i DJ-evi, Ante Cash i Božanstvena komedija, a advent 20.12. zatvaraju Matko i Brane. Osim glazbenog programa, posjetitelji će imati priliku uživati u širokoj paleti aktivnosti koje će biti najavljene na društvenim mrežama Studentskog centra Split poput kvizova znanja ili organiziranog gledanja utakmice Dinamo - Hajduk. Dragi srednjoškolci, posebno maturanti, advent i za vas ima primamljivu ponudu. Smotra Sveučilišta u Splitu će se tradicionalno održati u sklopu Adventa na Kampusu, u vremenu od 4. do 8. prosinca. Svečano otvorenje planirano je u ponedjeljak 4. prosinca u 11 sati. Taj dan sve do 16 sati u auli PMF-a na štandovima naših fakulteta možete pitati sve što vas zanima i dobiti promotivne materijale o fakultetima koji vas zanimaju.

Ova suradnja između različitih organizacija pokazuje snagu akademske zajednice i želju da se stvori nešto posebno za studente, ali i djelatnike Sveučilišta u Splitu u predbožićnom vremenu. Advent na Kampusu bit će mjesto gdje se susreću tradicija i suvremenost, stvarajući prostor u kojem svi mogu uživati u čarima blagdana.

Svi su dobrodošli pridružiti se ovom čarobnom događaju koji će trajati tijekom cijelog prosinca. Advent će uistinu učiniti da da predbožićno vrijeme bude najljepše vrijeme u godini.