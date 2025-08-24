Započeo 17. Ljetni kamp za mlade radioamatere u Zvjezdanom selu Mosor

U zvjezdarnici Zvjezdanog sela Mosor u Gornjem Sitnom u nedjelju navečer svečano je otvoren 17. Ljetni radioamaterski kamp za mlade, pod nazivom “Zvjezdano selo Mosor 2025.” Kamp, koji zajednički organiziraju Hrvatski radioamaterski savez i udruga Zvjezdano selo Mosor, i ove godine privukao je veliki broj sudionika – njih čak 28, učenika osnovnih i srednjih škola iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, što ga čini najbrojnijim izdanjem dosad.

Na otvorenju su polaznicima dobrodošlicu poželjeli tajnik Zvjezdanog sela Mosor Tomislav Nikolić te voditelj kampa Emil Unger (9A7EU), koji je službeno proglasio kamp otvorenim. Uz Ungera, za edukaciju i sigurnost mladih radioamatera brinut će mentori Luka Štrbac (A3CHG) i Borna Ulrich (9A3BCU).

Tijekom tjedan dana polaznici će sudjelovati u raznovrsnim aktivnostima – od radioamaterskog tečaja i radionica konstruktorstva do rada s radioamaterskim satelitima i praktičnih vježbi. Poseban dio programa čini rad s radioamaterskom postajom 9A0HRS, koja će tijekom trajanja kampa biti aktivna upravo iz mosorske zvjezdarnice.

Uz radioamaterski program, svake večeri predviđena su i predavanja iz astronomije te promatranja nebeskih tijela, ovisno o vremenskim prilikama. Za astronomski dio brinut će se astronom-animator Zvjezdanog sela Mosor Zoran Knez.

Kamp će trajati do nedjelje, 31. kolovoza, a kao i prethodnih godina, organizaciju je podržao i tajnik Udruge Zvjezdano selo Mosor Tomislav Nikolić.