Započela prva faza sanacije Puta sv. Ižidora na Kili. Javorčić Rajčić: “Zadovoljni smo početkom radova”

Na Kili je započela prva faza sanacije Puta sv. Ižidora, kako navodi Ivana Javorčić Rajčić, predsjednica Radnog tijela za komunalna pitanja u GK Mejaši, prometnice koja je dulje vrijeme zahtijevala obnovu te je stvarala poteškoće stanovnicima ovog dijela kotara, posebno u svakodnevnom prometovanju i sigurnosti.

Riječ je o važnom komunalnom zahvatu kojim će se unaprijediti kvaliteta prometovanja, a radovi obuhvaćaju sanaciju asfalta te postavljanje i obnovu horizontalne i vertikalne prometne signalizacije, čime će se dodatno urediti i povećati funkcionalnost prometnice.

Stanovnici Kile ovim projektom dobivaju funkcionalniju prometnicu, a iz kotara poručuju kako će i dalje nastaviti s aktivnim radom na rješavanju komunalnih problema i unapređenju kvalitete života u zajednici, uz zahvalu Gradu Splitu na prepoznavanju i podršci u realizaciji ovog projekta.