Započela komemoracija za Kirka. Deseci tisuća okupljeni na stadionu, evo čiji se govori očekuju

U State Farm stadionu u Arizoni započela je komemoracija za ubijenog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, na kojoj su se okupila brojna poznata imena američke politike i javnog života.

Na događaj su stigli i američki predsjednik Donald Trump te potpredsjednik JD Vance, a prisutne je iznenadio i dolazak Elona Muska, izvršnog direktora Tesle i bivšeg visokog dužnosnika Trumpove administracije. Musk je ušao u dvoranu uz ovacije, nekoliko puta mahnuo okupljenima i uputio se na svoje mjesto.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Iako su Musk i predsjednik Trump posljednjih mjeseci imali buran odnos nakon što je tehnološki milijarder napustio Bijelu kuću, Kirk je bio jedan od onih koji su radili na njihovom pomirenju. Njih dvojica javno su razmijenila uvrede u lipnju, a Kirk je pokušavao spustiti tenzije.

Glazbeni dio komemoracije predvodio je kršćanski pjevač Chris Tomlin, koji je izveo pjesmu "How great is our God". Prema pisanju CNN-a, deseci tisuća okupljenih pjevali su zajedno s njim, što je pokazalo koliko je Kirkov pokret bio snažno povezan s njegovom kršćanskom vjerom.