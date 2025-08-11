'Žapi, želimo ti sritan rođendan!'

Danas svoj 27. rođendan slavi Mihael Žaper, koji igra na poziciji zadnjeg veznog igrača Hajduka.

Mihael je rođen u Osijeku 11. kolovoza 1998. godine, prve nogometne korake napravio je u osječkoj Olimpiji te se kao 12-godišnjak priključio Osijeku gdje je prošao sve mlađe uzrasne kategorije. Cijelu dosadašnju seniorsku karijeru proveo je u Osijeku u čijim je redovima upisao preko 160 službenih utakmica, uključujući 15 za drugu momčad. U prošloj sezoni je bio kapetan prve momčadi Osijeka, a nastupajući za klub s Drave 18 puta se upisao za u strijelce, dok je 12 puta asistirao suigračima za golove. Za U-21 reprezentaciju Hrvatske upisao je 6 nastupa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Za Hajduk je potpisao u rujnu 2023. godine, a ugovor mu tra do ljeta 2028. godine!

Nosi dres s brojem 6.

Iz Kluba su mu čestitali rođendan.