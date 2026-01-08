Žaper ipak neće natrag u Hajduk? Želi ga slovenski prvoligaš

Mihael Žaper trebao se vratiti u Hajduk nakon šest mjeseci provednih na posudbi u Lokomotivi, ali slovenski portal planetnogomet.si piše da bi 27-godišnji veznjak karijeru mogao nastaviti u Radomlju. Tamo bi trebao zamijeniti Ivana Ćalušića, bivšeg igrača Bijelih koji je prešao u Celje.

Slovenci pišu da u Radomlje stiže “igrač od milijun eura”, i da će biti veliko, iznenađujuće pojačanje za klub koji se u ovom trenutku nalazi na sedmom mjestu prvenstvene ljestvice.

Podsjetimo, u Lokomotivi se Žaper nije uspio nametnuti. Sveukupno je odigrao pet utakmica, od čega četiri u HNL-u, za ukupno 51 minutu. Posljednji nastup imao je krajem listopada protiv Istre 1961.

Vratio se nakon teške ozljede

U Hajduk je stigao u rujnu 2023. za milijun eura, kao jedan od najboljih veznjaka hrvatske lige i bivši kapetan Osijeka. No, do veljače 2024. nije se puno naigrao, a teška ozljeda križnog ligamenta u koljenu u utakmici protiv Rudeša dodatno je usporila njegovu karijeru.

Nakon duge rehabilitacije vratio se na terene, ali je nominalno zdrav odigrao tek 15 utakmica za Bijele i nije uspio doseći očekivanu razinu forme. Participirao je uglavnom u pripremama kod trenera Gennara Gattusa i Gonzala Garcíje, ali se nije nametnuo za redovitu minutažu.

S Hajdukom ima ugovor do 2028., a odlazak u Radomlje izgleda kao novi pokušaj oživljavanja karijere, piše Telegram.