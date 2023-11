ZAPANJUJUĆE OTKRIĆE ZNANSTVENIKA Tijekom menstruacije se cijeli mozak mijenja

Navale hormona koje stoje iza menstrualnog ciklusa ne utječu samo na reproduktivnu anatomiju - one također preoblikuju mozak. Znanstvenici iz SAD-a pratili su 30 žena tijekom menstrualnog ciklusa i detaljno dokumentirali strukturne promjene koje se zbivaju u mozgu za vrijeme promjene hormonskog profila, prenosi index.hr.

Nalazi ukazuju na to da strukturalne promjene u mozgu tijekom menstruacije najvjerojatnije nisu ograničene samo na one regije povezane s menstrualnim ciklusom. "Ovo su prvi rezultati o simultanim promjenama u mikrostrukturi moždane bijele tvari i debljini moždane kore koje se podudaraju s hormonskim ritmovima menstrualnog ciklusa", pišu znanstvenici.

Utvrdili su da se mikrostruktura bijele tvari, masne mreže neuronskih vlakana koja prenose informacije između regija sive tvar, mijenja s hormonalnim promjenama, uključujući pubertet, korištenjem oralne kontracepcije i hormonske terapije, piše Science Alert.

Kako hormoni fluktuiraju, mijenjaju se i volumeni sive i bijele tvari

Znanstvenici su proveli MRI skeniranje ispitanica tijekom tri menstrualne faze: menstruacije, ovulacije i srednje luteinske faze. Pritom su im mjerili i razinu hormona. Rezultati su pokazali da se, kako hormoni fluktuiraju, mijenjaju i volumeni sive i bijele tvari, kao i volumen cerebrospinalne tekućine.

Konkretno, neposredno prije ovulacije kod ispitanica je primijećena promjena u bijeloj tvari, što ukazuje na brži prijenos informacija. Folikulostimulirajući hormon, koji raste prije ovulacije i pomaže stimulirati folikule jajnika, bio je povezan s debljom sivom tvari. Progesteron, čija razina raste nakon ovulacije, povezan je pak s povećanjem tkiva i smanjenim volumenom cerebrospinalne tekućine.

Objašnjenje za PMS?

Nije za sada poznato kako ove promjene konkretno utječu na funkciju mozga, ali ovo istraživanje možda pomogne pri rasvjetljavanju mehanizma iza predmenstrualnog sindroma (PMS), skupu simptoma koji se ciklički pojavljuju kod žena ovisno o fazama menstrualnog ciklusa u obliku psihičkih i fizičkih tegoba.

Istraživanje naziva 'Menstrual cycle-driven hormone concentrations co-fluctuate with white and grey matter architecture changes across the whole brain' možete pročitati ovdje.