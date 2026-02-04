Zapalio se Fiat Punto u Splitu, šest vatrogasaca krenulo na intervenciju, a kad su došli...

Javna vatrogasna postrojba Split zabilježila je dvije intervencije tijekom proteklog dana.

U 09:24 sati zaprimljena je dojava o mirisu dima na području Filozofskog fakulteta na Poljičkoj cesti u Splitu, nakon čega su na teren upućene vatrogasne snage.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na mjesto događaja izašla je Javna vatrogasna postrojba Split šest vatrogasaca s jednim vozilom, koji su obavili izvid i provjeru objekta.

Druga intervencija uslijedila je u 09:50 sati, kada je prijavljen požar na prednjem dijelu motora osobnog vozila Fiat Punto na lokaciji Put Supavla. Požar je ugašen prije dolaska vatrogasaca, i to zahvaljujući sudionicima u prometu koji su reagirali koristeći aparat za početno gašenje. I na ovu intervenciju izašla je JVP Split s 6 vatrogasaca s jedim vozilom.