Zanimljiv prizor u Splitu

Tijekom današnjeg jačeg pljuska koji je natopio splitske ulice, nastala je i jedna scena koja je mnogima izmamila osmijeh. Kod Pravnog fakulteta u Ulici Domovinskog rata zabilježen je nesvakidašnji prizor – vozač skutera koji se protiv kiše odlučio boriti na, blago rečeno, kreativan način.

Dok su pješaci spašavali glave pod kapuljačama i nadstrešnicama, ovaj je Splićanin zaključio da mu klasična kišna oprema nije dovoljna. Rješenje? Otvoreni kišobran – ravno na skuteru.

Promet se odvijao uobičajeno, semafori su radili, kiša je padala bez pardona, a improvizacija je još jednom pokazala da se u Splitu uvijek zna snaći – pa i kad vrijeme baš i nije na tvojoj strani. Fotografija je brzo postala mali podsjetnik da i u sivilu pljuska ima mjesta za dozu humora i domišljatosti.