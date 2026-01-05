Close Menu

Zanimljiv prizor u Splitu

Tko bi se toga sjetio?

Tijekom današnjeg jačeg pljuska koji je natopio splitske ulice, nastala je i jedna scena koja je mnogima izmamila osmijeh. Kod Pravnog fakulteta u Ulici Domovinskog rata zabilježen je nesvakidašnji prizor – vozač skutera koji se protiv kiše odlučio boriti na, blago rečeno, kreativan način.

Dok su pješaci spašavali glave pod kapuljačama i nadstrešnicama, ovaj je Splićanin zaključio da mu klasična kišna oprema nije dovoljna. Rješenje? Otvoreni kišobran – ravno na skuteru. 

Promet se odvijao uobičajeno, semafori su radili, kiša je padala bez pardona, a improvizacija je još jednom pokazala da se u Splitu uvijek zna snaći – pa i kad vrijeme baš i nije na tvojoj strani. Fotografija je brzo postala mali podsjetnik da i u sivilu pljuska ima mjesta za dozu humora i domišljatosti.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0