ZANIMLJIV POTEZ Slikovito nizozemsko selo naplaćivat će turistima ulaznicu: "Pišaju nam po vrtovima"

Povijesno nizozemsko selo Zaanse Schans, poznato po slikovitim vjetrenjačama, godišnje privlači milijune turista, iako u njemu živi tek stotinjak stanovnika. Prošle godine posjetilo ga je 2,6 milijuna ljudi, a ove se očekuje i do 2,8 milijuna, što je, prema lokalnom vijeću, postalo neodrživo.

Kako bi se smanjio pritisak, od proljeća iduće godine svi posjetitelji izvan područja plaćat će ulaznicu od 17,50 eura. U cijenu će biti uključeni ulaz u muzej i obilazak unutrašnjosti vjetrenjača, što se trenutačno naplaćuje zasebno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Direktorica muzeja Marieke Verweij objašnjava da problem nije samo u gužvama, nego i u narušavanju privatnosti mještana: turisti ulaze u dvorišta, fotografiraju kroz prozore pa čak i koriste tuđe vrtove kao toalete.

"Posjetitelji često ne znaju da ljudi ovdje žive pa ulaze u njihove vrtove, ulaze u njihove kuće, piške u njihove vrtove, kucaju na vrata, slikaju se, koriste selfie štapove kako bi zavirivali u kuće. Dakle, nema nikakve privatnosti", kaže.

Prikupljeni prihodi, procijenjeni na oko 24,5 milijuna eura godišnje ako se broj posjetitelja prepolovi, uložit će se u održavanje vjetrenjača i izgradnju infrastrukture poput javnih toaleta. No, lokalni trgovci i ugostitelji strahuju da će nova naknada odbiti posjetitelje i smanjiti njihovu zaradu.

"Strašno je. To će značiti da ljudi koji nemaju veliki novčanik neće moći doći ovdje", kaže gđa Schaap. "To će značiti da ćemo izgubiti puno naših kupaca. "Ako ste s obitelji od četiri člana i imate parking, to će biti oko 100 eura. Dakle, ljudi neće imati puno novca u budžetu za druge stvari."

Ishan iz Kanade ne zna bi li platio toliko. "Ne znam bih li platila 17,50 eura da dođem ovdje. Malo je preskupo samo vidjeti nekoliko vjetrenjača", kaže.

Elisia, koja je Albanka, odrasla je u Grčkoj, a sada živi u Nizozemskoj, kaže da bi definitivno platila taj iznos. "Ova sela nisu toliko velika i gube svoj šarm kada ima toliko turista", kaže ona.

Steve, koji je kod svoje obitelji iz Massachusettsa u SAD-u, radio je svoje izračune i vidi dobru stranu nadolazeće naplate. "Škrti ljudi poput mene", kaže Steve, "pogledaju vjetrenjaču i kažu 'ne, neću dodatno platiti da uđem tamo', ali ako je sve uključeno, ne bih oklijevao." Bilo bi to potpunije iskustvo, kaže on, i ne bi bila loša ponuda.

Ponuda je također znak vremena. Rachel Dodds, profesorica turizma na kanadskom Sveučilištu Toronto Metropolitan, ističe nekoliko usporedivih slučajeva. "Butan naplaćuje ulaznicu po danu za posjet zemlji. Venecija je, naravno, vjerojatno najpoznatija s 5 eura za jednodnevne izletnike", kaže ona.

Dok dio turista smatra da je ulaznica preskupa, drugi ističu da bi ona mogla doprinijeti očuvanju šarma sela i pružiti potpunije iskustvo.

Ipak, sela koja naplaćuju ulaznice još su uvijek vrlo rijetka. Drugi trenutni primjeri su privatno ribarsko selo Clovelly u Devonu u Engleskoj, srednjovjekovni Civita de Bagnoregio i Corenno Plinio u Italiji te Penglipuran na Baliju u Indoneziji.