Zanemareni dio auta uništava zdravlje i diže potrošnju, evo na što treba pripaziti

Većina vozača iskusila je situaciju u kojoj grijanje ili hlađenje u automobilu odjednom postane osjetno slabije, a stakla se magle uporno i bez očitog razloga. Prva pomisao često je kvar kompresora ili nedostatak plina u sustavu, što obično podrazumijeva skup popravak. Ipak, uzrok je u velikom broju slučajeva mnogo jednostavniji i jeftiniji, a skriva se u malenom, ali ključnom dijelu kojeg se mnogi sjete tek kad nastanu problemi. Riječ je o filteru kabine, poznatom i kao filter peludi, čija je temeljna zadaća pročišćavati zrak koji ulazi u vozilo, štiteći putnike od prašine, peludi, ispušnih plinova i drugih zagađivača. No, kada se taj filter zapuši, postaje izvor problema, a ne zaštita, piše Večernji.

Zanemarivanje redovite zamjene filtera kabine izravno ugrožava zdravlje svih putnika. S vremenom, na zaprljanom filteru nakuplja se vlaga, stvarajući idealno okruženje za razvoj bakterija, plijesni i gljivica. Posljedica je neugodan, pljesniv miris koji se širi kabinom svaki put kad se uključi ventilacija. Još opasnije, takav filter više ne može zaustaviti alergene poput peludi i prašine, koji nesmetano ulaze u unutrašnjost vozila. To može izazvati jake alergijske reakcije, kihanje, kašalj i suzenje očiju, što ne samo da je neugodno, već i opasno jer smanjuje koncentraciju i vidljivost vozača. Podaci automobilske industrije upozoravaju da svaki treći automobil ima opasnu razinu kontaminacije zraka u kabini, a za osobe koje pate od astme ili kroničnih respiratornih bolesti, vožnja u takvim uvjetima može predstavljati ozbiljan zdravstveni rizik.

Osim što šteti zdravlju, prljav filter izravno utječe na rad cijelog ventilacijskog sustava. Kada je protok zraka otežan zbog nakupljene prljavštine, motor ventilatora mora raditi pod znatno većim opterećenjem kako bi progurao zrak u kabinu. To ne samo da dovodi do njegova pregrijavanja i potencijalnog kvara, čija zamjena može biti skupa, već i neznatno povećava potrošnju goriva jer se cijeli sustav napreže. Tijekom zime, posljedice su najočitije: grijanje radi slabo jer vrući zrak ne može u dovoljnoj mjeri doprijeti do putnika, a stakla se magle jer sustav za odmagljivanje gubi na učinkovitosti. Ljeti se javlja sličan problem s hlađenjem, pa klima uređaj puše slabo iako je tehnički potpuno ispravan.

Srećom, lako je prepoznati znakove koji upućuju na to da je vrijeme za zamjenu filtera. Najočitiji simptomi su smanjen protok zraka iz ventilacijskih otvora, čak i kada je ventilator postavljen na najveću brzinu, pojava neugodnog ili ustajalog mirisa pri uključivanju klime, te učestalo i teško odmagljivanje stakala. Također, ako primijetite da se na armaturnoj ploči i drugim površinama u unutrašnjosti nakuplja više prašine nego inače, to je jasan pokazatelj da filter više ne obavlja svoju funkciju. Ignoriranje ovih signala može samo pogoršati problem i na kraju dovesti do nepotrebnih troškova.

Stručnjaci i proizvođači vozila preporučuju zamjenu filtera kabine barem jednom godišnje ili svakih 15.000 do 20.000 prijeđenih kilometara. Međutim, ovaj interval treba skratiti ako se često vozite u urbanim sredinama s gustim prometom, prašnjavim uvjetima ili područjima s visokom koncentracijom peludi. Dobra je praksa zamijeniti ga prilikom svakog redovnog malog servisa. Velika prednost je što je zamjena na većini modernih automobila vrlo jednostavan postupak koji možete obaviti sami za desetak minuta i tako uštedjeti novac. Filter se najčešće nalazi iza suvozačevog pretinca, a za pristup je ponekad potrebno skinuti samo pretinac. Na internetu je dostupan velik broj video uputa za gotovo svaki model vozila. Iako neki pokušavaju uštedjeti čišćenjem starog filtera, to se ne preporučuje jer se sitne čestice i mikroorganizmi ne mogu u potpunosti ukloniti, a sam materijal filtera se može oštetiti.

Redovita zamjena filtera kabine jedan je od najjednostavnijih i najjeftinijih načina za osiguravanje zdravog okruženja u vozilu i ispravnog rada ventilacijskog sustava. Cijena novog filtera je zanemariva u usporedbi s potencijalnim troškovima popravka motora ventilatora ili nelagodom uzrokovanom lošom kvalitetom zraka. Studije slučaja pokazale su da je zamjena filtera u nekim vozilima skratila vrijeme potrebno za zagrijavanje kabine za više od 50 posto. Prilikom kupnje, razmislite o filteru s aktivnim ugljenom koji, osim prašine i peludi, učinkovito neutralizira i štetne plinove te neugodne mirise.