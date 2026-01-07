Zamućena Cetina u Omišu: Nakon obilnih kiša "probudio" se i slap Ilinac

Obilne oborine koje su posljednjih dana zahvatile omiško područje brzo su promijenile sliku rijeke. Cetina je u gradu vidljivo zamućena i nabujala, a iznad kanjona se pojavio prizor koji se ne viđa često – sezonski slap Ilinac ponovno je proradio.

Na fotografijama snimljenima uz Cetinu vidi se mutna, "teška" voda, tipična nakon jačih kiša u slivu rijeke. U kratkom vremenu s padina i bujičnih pritoka u rijeku se ispere velika količina zemlje i sitnog materijala, pa Cetina poprimi smećkastu nijansu i jaču struju.

Istodobno, visoko u stijenama iznad Omiša, Ilinac se spustio niz okomitu liticu u tankom, bijelom mlazu. Riječ je o vodopadu koji nije stalan – pojavljuje se samo kad u kršu ima dovoljno vode, odnosno kad nakon obilnih kiša prorade povremeni izvori i bujični tokovi.

Slap koji "nestaje" i vraća se nakon kiša

Ilinac se nalazi iznad Zakučca, na padinama iznad kanjona Cetine, i među lokalnim stanovništvom poznat je upravo po toj "naravi": veći dio godine ga nema, a onda se nakon snažnijih oborina iznenada pojavi i potraje dok se teren ne isuši. Zbog toga ga brojni posjetitelji koji Omiš obilaze ljeti uopće ne vide.

Kad se aktivira, Ilinac se često navodi kao najviši vodopad u Hrvatskoj, s visinom od oko 130 metara, no upravo povremenost čini ga posebnim – i teškim "za uhvatiti".

Koliko često se Ilinac "probudi"?

Ilinac se najčešće može vidjeti u razdobljima kada su oborine obilne i učestale, osobito u hladnijem dijelu godine. U sušnim mjesecima, kad krš ostane bez vode, slap presuši i ponovno nestane iz vidokruga.

Drugim riječima, Ilinac je svojevrsni prirodni pokazatelj: kad se krško podzemlje napuni, pojavi se voda na stijeni; kad se isprazni, sve se vrati u uobičajeno stanje.

Atrakcija, ali i podsjetnik na oprez

Iako je prizor dojmljiv i privlačan ljubiteljima prirode i fotografije, ovakvi uvjeti uz Cetinu obično znače i jače struje te promjenjive okolnosti u kanjonu. Izletnicima i šetačima preporučuje se oprez, posebno uz obalu i na pristupnim točkama prema kanjonu.