Zamjenica gradonačelnika primila klapu Ventula u Gradskoj upravi

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić ugostila je danas u Gradskoj upravi članice ženske klape Ventula koje su na 59. Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu osvojile Zlatni štit, prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda.

Prijemu su, uz zamjenicu Dorčić, nazočili i pročelnik po ovl. Službe društvenih djelatnosti Mate Omazić te voditeljica Odsjeka za kulturu Marina Kuzmanić Petreš.

– Vaš uspjeh nije samo vaš, nego i uspjeh cijelog Splita. Ponosni smo što naš grad ima ovako talentirane i predane glazbenice koje čuvaju i promiču klapsku pjesmu – poručila je zamjenica gradonačelnika.

Ventule su zahvalile na prijemu, naglasivši kako im ovakva priznanja i podrška znače snažan poticaj za daljnji rad i njegovanje dalmatinske tradicije.

Grad Split nastavit će pružati podršku klapama i kulturnim udrugama koje obogaćuju naš kulturni život i čuvaju nematerijalnu baštinu.