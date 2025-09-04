Zamjenica gradonačelnika primila klapu Ventula u Gradskoj upravi

Zamjenica gradonačelnika Matea Dorčić ugostila je danas u Gradskoj upravi članice ženske klape Ventula koje su na 59. Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu osvojile Zlatni štit, prvu nagradu stručnog ocjenjivačkog suda.
Prijemu su, uz zamjenicu Dorčić, nazočili i pročelnik po ovl. Službe društvenih djelatnosti Mate Omazić te voditeljica Odsjeka za kulturu Marina Kuzmanić Petreš.
– Vaš uspjeh nije samo vaš, nego i uspjeh cijelog Splita. Ponosni smo što naš grad ima ovako talentirane i predane glazbenice koje čuvaju i promiču klapsku pjesmu – poručila je zamjenica gradonačelnika.
Ventule su zahvalile na prijemu, naglasivši kako im ovakva priznanja i podrška znače snažan poticaj za daljnji rad i njegovanje dalmatinske tradicije.
Grad Split nastavit će pružati podršku klapama i kulturnim udrugama koje obogaćuju naš kulturni život i čuvaju nematerijalnu baštinu.