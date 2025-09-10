"Zamalo sam ostao bez novca": Iskustvo prodavača s oglasnika kao upozorenje svima

Prevaranti su u posljednje vrijeme sve domišljatiji i iako se stalno ljude poziva da budu na oprezu - uvijek se nađe netko tko nasjedne.

Sada prevaranti vrebaju osobe koje nešto prodaju. Jave im se kao zainteresirana stranka, a onda žrtve navedu da na link koji im pošalju upišu sve podatke sa svoje bankovne kartice. Nakon toga im jednostavno pokupe novac s računa.

Upravo na takav način pokušali su prevariti našeg čitatelja, no on, srećom, nije nasjeo. Sada pak želi upozoriti druge ljude da na nasjedaju na ovakve stvari.

"Evo prošli tjedan sam dao oglas na Njuškalo da prodajem monitor, s pristojnom cijenom, novi, koji sam dobio na produženje A1 pretplate.

I u roku od 24 sata su mi se javila dva lika sa hrvatskog broja mobitela, sa sličnom pričom - da jel sve ok s monitorom i je li očuvan, premda je monitor novi. To je prva sumnja, a onda su rekli su su daleko i da bi oni uplatili za monitor preko Njuškalo PayProtecta i da će dostavljač doći po monitor. Ja kažem - ok, dogovoreno.

Onda stiže naravno sumnjivi link koji samo u prefixu ima naziv Njuškalo, ali ostatak domene nema veze sa Njuškalom. Kad se klikne na link lipo su upisani moji podaci i njihovi sa lažnim imenom i adresom, i ima dugme Dobiti uplatu - to je isto gramatički neispravno i sumnjivo i onda vodi na upisivanje svih podataka kreditne kartice, šta se nikome ne daje jer nakon toga oni se naplate koliko god limit kartice dopušta.

Evo malo upozorenje za sve koji prodaju preko Njuškala ili drugih oglasnika", kazao nam je čitatelj te priložio screenshotove prepiske s dvojicom muškaraca.

"Nadam se da ćemo pomoć barem jednoj osobi da ne izgubi novac na ovaj način", kaže nam čitatelj za kraj.

"Najveći broj kaznenih djela počinjen je na način da su osobe koje su oglasile prodaju nekih predmeta na internetskim oglašivačima postale meta pfishing napada cyber kriminalaca koji su im u konačnici 'počistili' bankovne račune.

Cyber kriminalci koriste phishing kao predradnju za počinjenje kaznenog djela, a to je u pravilu krađa novca i krađa identiteta.

Upozoravamo građane da ne nasjedaju na ovakve i slične vrste prijevara. Budite sumnjičavi i ne uplaćujte novac dok niste sigurni u vjerodostojnost osobe s kojom ostvarujete komunikaciju", upozoravaju neprestano iz policije.