ZAJEDNO MOŽEMO ČINITI ČUDA U svega pet dana dobri ljudi skupili više od 130 tisuća eura za pomoć malom Ivanu iz Primoštena

11-mjesečni Ivan je predivna beba, te je rođen zdrav i bez ikakvih problema. No, s vremenom gubi funkciju u nogama, ne može se okrenuti, nogice mu podrhtavaju, ne ustaje i ne prati normalni razvojni put.

Nalazi i biopsija pokazali su da je veliki maligni tumor, neuroblastom 1. stadij, Ivanu zahvatio leđnu moždinu i živce. Od dijagnoze kreće kreće bitka mame Valentine i tate Mile za Ivanovo zdravlje.

Ivan je operiran, te je otklonjeno 75% tumora i trenutno je u procesu kemoterapije.

"Ivan je dite Primoštena, jednom smo učinili čudo, sada idemo po drugo, svi skupa! Nadali smo se da nam se nikada više neće ponoviti da moramo ovakvo nešto organizirati za naše dite, ali baš zato što mi znamo da vi to možete, idemo na najjače da omogućimo Ivanu i njegovim roditeljima poštenu borbu s ovim što im je sudbina namjerila", rekli su iz Udruge Život nema cijenu.

"Ono što mi trebamo od vas je da nam pomognete omogućiti Ivanu i njegovim roditeljima poštenu i fer borbu bez da razmišljaju o tome kako će platiti lijekove, kako će financirati odlaske liječnicima, terapije, fizikalnu, nabavljati sve moguće dodatke i suplamente kako bi Ivan imao snage ovako malen izboriti veliku bitku", kažu.

Zajedno možemo čuda

No, odaziv ljudi bio je u velikom broju, te je u svega pet dana akcija zaustavljena jer je na računu udruge za Ivana već bilo prikupljeno 138.093,34 eura.

"Van svakih očekivanja i nadanja! Upravo vi svi ste pružili Ivanu šansu da uz medicinsku skrb koju dobiva ima šansu još više i jače se boriti i van redovnog liječenja. Ivana čekaju još dvije kemoterapije, još za sad najavljena jedna operacija i puno, puno fizikalne terapije ( s obzirom da Ivanu nogice nisu pokretne). Vi svi ste to omogućili i stvarno morate biti ponosni na sebe", napisali su iz Udruge Život nema cijenu, te zamolili sve zainteresirane da novac odsada doniraju drugima u potrebi.

Uplate su i sljedećih nekoliko dana i dalje pristizale, te je na više od 15.000 donacija konačna cifra 181.380,81 euro.

"Svaki euro i svaki cent koji ste donirali ide u zaista prave svrhe. Naš Ivan zbog vas ima šansu ravnopravno se boriti i naravno izboriti s ovim što ga je snašlo i njega i cijelu obitelj. Obećali smo vas obavijestiti o svakom koraku koju poduzimamo da Ivan bude zdrav i veseo dječak. On je trenutno na trećem ciklusu kemoterapija i čeka ga još jedan, samim time nadamo se da će se tumor smanjiti i da će sljedeća operacija biti manje zahtjevna.

No s obzirom da Ivan nema motorike u nogicama, i da je to jedna od najvećih posljedica ovog tumora najvažnije je da se krene s fizioterapijom koja će biti i teška i dugotrajna, e tu ste mu vi omogućili da ima najbolje moguće terapeute i doktore i to je ono što nas sve skupa veseli. Dug je put pred Ivanom i njegovom obitelji, ali najvažnije nisu sami i imaju alat za nastaviti dalje, a za to ste zaslužni svi vi.

Hvala od srca još jednom od obitelji Topić i našeg Ivana", napisali su.