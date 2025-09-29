Zajednici tehničke kulture grada Splita i Igoru Radanoviću uručene nagrade Splitsko-dalmatinske županije

Danas je u HNK Split održana svečana sjednica Županijske skupštine kojom je obilježen Dan Splitsko-dalmatinske županije i 32. obljetnica njezina osnutka.

U središnjem dijelu svečanosti uručene su nagrade Splitsko-dalmatinske županije zaslužnim skupinama i pojedincima.

Nagrade su im uručili župan Blaženko Boban, predsjednik Skupštine Mate Šimundić i predsjednik Odbora za javna priznanja Božo Ćubić.

Nagradu za životno djelo primili su prof. dr. sc. Katja Marasović i mr. sc. Igor Radanović. Skupne nagrade dodijeljene su Zajednici tehničke kulture grada Splita, Nogometnom klubu GOŠK Kaštela, Taekwondo klubu Marjan, Povijesnoj postrojbi "Kliški uskoci" te Udruzi za očuvanje tradicije Zavičajna kuća Gornjih Poljica, dok su pojedinačne nagrade uručene prof. Veljku Ninčeviću, Leni Stojković, Veljku Lauri, Antoneli Rebić i dr. sc. Vini Rakić. U ime nagrađenih zahvalio se mr. sc. Igor Radanović.

Zajednici tehničke kulture grada Splita dodijeljena je skupna nagrada Splitsko-dalmatinske županije za dugogodišnji i uspješan izvannastavni i izvanškolski rad s mladima na području tehničke kulture, kao i za sveukupni doprinos promociji tehničkih djelatnosti.

ZTK grada Splita okuplja 19 udruga te kontinuirano provodi programe koji naglasak stavljaju na izvanškolski i izvannastavni odgoj i obrazovanje djece i mladih. Posebna se pažnja posvećuje popularizaciji tehničke kulture kroz praktične aktivnosti u kojima sudjeluju djeca od predškolske dobi do studenata. Takvim pristupom potiče se razvoj motoričkih sposobnosti, kreativnosti, samostalnosti, odgovornosti, kritičkog mišljenja te usmjeravanje mladih prema proizvodnim i strukovnim zanimanjima, inovacijama i tehničkom stvaralaštvu.

Mr. sc. Igor Radanović dobitnik je nagrade Splitsko-dalmatinske županije za životno djelo kao priznanje za izniman doprinos razvoju tehničke kulture i obrazovanju djece i mladih kroz više od četiri desetljeća predanog rada.

Kao predani edukator i promicatelj tehničke kulture, organizirao je i realizirao brojne radionice, natjecanja, izložbe i predavanja s ciljem popularizacije tehničkih disciplina i poticanja stvaralaštva među mladima. Njegov Klub mladih tehničara "Elektrotehničar" postao je prepoznatljivo mjesto učenja i razvoja iz područja fototehnike, elektrotehnike, informatike, automatike i robotike.

Njegov neiscrpni entuzijazam, stručnost i ljudska toplina ostavili su snažan trag u zajednici, a među kolegama i suradnicima uživa veliki ugled ne samo kao stručnjak nego i kao osoba.