Zajednica žena HDZ-a 'Katarina Zrinski' poručuje: "Nek nas nosi ženska snaga!"

Povodom nedavne obljetnice osnutka Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ koja se osnovala davne 1999. godine u Splitu te ususret Danu žena splitska i županijska organizacija „Katarina“ održala je panel na temu „Nek nas nosi ženska snaga!“

Prepunu dvoranu hotela Briig pozdravile su predsjednica županijske organizacije te zastupnica u Hrvatskom Saboru Danica Baričević, povjerenica Zajednice žena u Splitu Edita Maretić Dimlić te župan Splitsko-dalmatiske županije Blaženko Boban.

"Mi smo se odlučili organizirati zajedničko obilježavanje osnivanja Zajednice žena i Dana žena. Naša zajednica, kao posebna organizacija u stranci, predstavlja žensku snagu. Ona promiče sve bitne vrijednosti te potiče žene na uključivanje u javni i društveni život. Članice Zajednice žena Katarina Zrinski ne moraju biti isključivo članice stranke. Bitno je da njegujemo zajedničke vrijednosti", rekla je Maretić Dimlić.

Predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije i saborska zastupnica Danica Baričević podsjetila je kako je Zajednica žena Katarina Zrinski osnovana upravo kako bi ojačala položaj žena Hrvatske demokratske zajednice.

"U naš program su snažno ugrađeni dostojanstvo i ravnopravnost žena. Vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem u ovih osam godina osnažila je položaj žena u politici i društvu. Velik iskorak je napravljen, a posebno me veseli što je Vlada uputila u saborsku proceduru paket kaznenih zakona i sutra ćemo raspravljati upravo pooštravanje kazni vezanih uz femicid. Tu su napravljeni ogromni iskoraci", ustvrdila je Baričević.

Župan Splitsko-dalmatinske županije muškarcima, a posebno onima koji su na čelnim pozicijama, poručio je da vode računa o paritetu u upravljačkim strukturama. "Mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo više pročelnica nego pročelnika. Čak osam žena obnaša te odgovorne dužnosti. U svemu tome je bitno da su žene na svom radnom mjestu itekako odgovorne u realizaciji aktivnosti i poslova. To je korisno za društvo, a bitno je i za žene jer im tako dajemo do znanja da su potpuno ravnopravne", rekao je Boban. Dodao je kako je, kroz svoj politički put, zahvalan svojoj supruzi. "Ona je ta koja mi je uvijek bila najčvršća potpora i uvijek je bila uza me", poručio je župan. "Zajednica žena Katarina Zrinski je jedna od najaktivnijih zajednica u velikoj obitelji HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije. One su te koje su nositelji brojnih aktivnosti te osmišljavaju brojne finese unutar kampanja. One osjete kad treba reagirati, a kada treba stati na balun", zaključio je.

U panelu su sudjelovale članice Zajednice istaknute po svom doprinosu, kako u političkom, tako i u poslovnom i društvenom životu: Jagoda Poljak, utemeljiteljica HDZ-a; Julija Budimir Bekan, braniteljica u Domovinskom ratu; Milka Jurić, magistra farmacije u mirovini i Dolores Biočina Lukenda, prof.prim.dr.sc., specijalist oralni patolog.

Kroz različite programe, inicijative i kampanje, Zajednica žena Katarina Zrinski potiče žene da preuzmu aktivnu ulogu u političkom životu, potičući ih da se kandidiraju za javne funkcije i da se angažiraju u političkim procesima. Tako su u drugom dijelu panela, svoja iskustva, izazove i uspjehe s okupljenima su podijelile i Ivana Runjić, predsjednica Gradskog kotara Brda, Jadranka Matok Bosančić, zamjenica gradonačelnika Kaštela i doktorica medicine, Anamarija Bralić Silić, pročelnica Upravnog odjela za upravljanje nepokretnom imovinom, izgradnju i imovinsko-pravne poslove u Splitsko-dalmatinskoj županiji te Danica Baričević, zastupnica u Saboru RH i predsjednica Zajednice žena Katarina Zrinski Splitsko-dalmatinske županije.

Podršku svojim stranačkim kolegicama dali su predsjednik GO HDZ Split Tomislav Šuta, tajnik Županijskog odbora HDZ-a Split Ante Mihanović, predsjednik Mladeži HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije Ivan Skelin, dopredsjednica GO HDZ Split Zrinka Mužinić Bikić, gradski vijećnik Jakša Balov te predsjednik Nacionalnog odbora Mladeži HDZ-a Josip Gojak.