Zaiskrilo zbog gradske tvrtke. Centar stao u obranu Gašparevića: "Sramota ste po tom pitanju". Šuta: "Vi nemate pravo meni imputirati"

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Splita raspravljalo se i o promjenama u gradskoj tvrtki Parkovi i nasadi, nakon što je dosadašnji direktor Siniša Gašparević napustio tu funkciju. Na njegovo mjesto imenovana je Maja Smrke, članica HSP-a i poznata splitska odvjetnica.

Odlazak Gašparevića, kako se već dulje vrijeme očekivalo, nije došao kao iznenađenje. Naime, gradonačelnik Tomislav Šuta (HDZ), prema ranijim navodima, od početka nije bio zadovoljan njegovim radom, a valja podsjetiti i da je Gašparević na čelo Parkova i nasada došao u vrijeme dok je gradonačelnik Splita bio Ivica Puljak.

Promjena na čelu gradske tvrtke otvorila je raspravu u vijećnici, pri čemu su oporbeni vijećnici ustvrdili da se radi o političkom kadroviranju i podjeli funkcija među koalicijskim partnerima.

Vijećnica Marijana Puljak (Centar) poručila je: "On je živi dokaz da su natječaji pošteni jer nikoga iz gradske uprave ne poznaje. Ne širite laži, vi samo znate dijeliti mjesta i dijeliti plijen."

Nezavisni vijećnik s liste Centra Damir Barbir bio je još oštriji, ustvrdivši da vladajući gradske tvrtke promatraju kao politički plijen.

"Sramota ste po tom pitanju. Spominjete gospodina Sinišu Gašparevića, bivšeg direktora Parkova i nasada. Vladajuća koalicija gradske tvrtke gleda kao vlastiti plijen", rekao je Barbir.

Dodao je i kako je odluka o smjeni izazvala veliku pozornost javnosti upravo zato što je riječ o direktoru za čijeg je mandata tvrtka, prema njegovim riječima, ostvarila izrazito dobre rezultate.

"Ova odluka izazvala je značajnu pozornost javnosti, pogotovo jer je riječ o direktoru za vrijeme kojeg je tvrtka imala izrazito dobre rezultate. Prema dostupnim podacima, u razdoblju njegovog mandata u prošlo ljeto bilo je posađeno 29.643 stabla, a u svim prethodnim mandatima posađeno je 2.083 stabla. Uz to je tvrtka stabilizirala financijsko poslovanje, prihodi su povećani za sto posto, dugovanja su sanirana, a radnicima se plaća povećala i za 50 posto. Moderniziran je vozni park, uređena upravna zgrada i staklenici te značajno unaprijeđeno ukupno poslovanje društva. Istodobno, mediji navode kako je u postizbornom dogovoru vođenje tvrtke pripalo Hrvatskoj stranci prava, iz čijih redova dolazi nova direktorica, a predsjednik Nadzornog odbora je čelnik HSP-a Marijo Popović. Takve okolnosti otvaraju ozbiljno pitanje političke raspodjele funkcija u poduzećima, točnije dodjele javnih tvrtki koalicijskim partnerima kao dijelu političkog dogovora. Moglo bi to imati i obilježja kaznenih djela, prije svega trgovanja utjecajem te zlouporabe položaja i ovlasti. Pitam, stoga, na temelju kojih stručnih i upravljačkih kriterija je smijenjen direktor koji je ostvario ovakve rezultate te isto tako možete li jamčiti da odluka o imenovanju nove direktorice nije raspodjela upravljačkih pozicija", kazao je Barbir.

Na njegove i oporbene prozivke odgovorila je Lidija Bekavac (HGS).

"Vi aludirate na nešto, to je vaša privatna stvar. Ne govorite ono što je po zakonu", kazala je Bekavac.

Gradonačelnik Tomislav Šuta odbacio je optužbe oporbe, poručivši da ima pravo biti upoznat s radom stručnih službi i donositi odluke na temelju kriterija.

"Spomenuo sam stručne službe Grada Splita, imam pravo biti upoznat s onim što će raditi i što se radilo. Ne izvrćite činjenice i ne iznosite neistine. Sve što ste rekli je jedna neistina. Vi nemate pravo meni imputirati koga ću odabrati, ja imam pravo odabrati na osnovu kriterija, a vaši navodi su neutemeljeni", rekao je Šuta.